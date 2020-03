Conoce cuáles son las características de estos modelos. HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia, anunció durante el periodo de cuarentena en la que varios países del mundo se encuentran, tres nuevos smartphones, un nuevo miembro de la familia Originals y su nuevo servicio de roaming de datos.

Se tratan de los Nokia 8.3 5G es el primer smartphone Nokia 5G, junto con los Nokia 5.3 y Nokia 1.3, así como la última adición a la familia Originals, el Nokia 5310.

¿En qué se caracterizan y cuáles son sus funcionalidades? Conoce al detalle toda la ficha técnica de estos cuatro terminales que, por primera vez, llegarán al Brasil y se espera que estén en los próximos meses en nuestro país.

Nokia 8.3 5G: El Nokia 8.3 5G es el primer smartphone Nokia 5G y cuenta con una cámara cuádruple PureView con óptica ZEISS. Asimismo, cuenta con una pantalla de 6,81 pulgadas PureDisplay con ratio 20:9 y resolución FullHD+ con una perforación en la parte superior izquierda para esconder la cámara frontal. El panel es además compatible con contenidos HDR10+ y ofrece un contraste 1:1.500, siendo un panel de alta calidad con lo que Nokia denomina “Adaptive Display” que adapta tanto el brillo como el contraste a la luz ambiental.

Ficha técnica: Características y especificaciones

PANTALLA: 6,81 pulgadas PureDisplayRatio 20:9FullHD+ a 2.400 x 1.080Soporte HDR10+

PROCESADOR: Snapdragon 765 a 2,1GHzGPU Adreno 620

VERSIONES: 6GB/128GB8GB/128GBMicroSD hasta 400GB

CÁMARAS TRASERAS: 64 megapíxeles f/1.8912 megapíxeles f/2.2 ultra gran angular2 megapíxeles profundidad2 megapíxeles macro

CÁMARA FRONTAL: 24 megapíxeles f/2.0

SOFTWARE: Android 10

CONECTIVIDAD Y SONIDO: 5G DualWiFi 5Bluetooth 5.0GPS / GLONASS / BeidouNFCUSB tipo CJack de auriculares / Radio FM

BATERÍA: 4.500 mAhCarga rápida de 18W

OTROS: Lector de huellas lateral

Nokia 5.3: Este dispositivo llegará con cuatro cámaras y un procesador Snapdragon 665, además de una batería de hasta dos días de duración. Con su Modo Nocturno, la cámara cuádruple con Inteligencia Artificial ayuda a capturar imágenes incluso en condiciones de poca luz. Tiene también una pantalla de 6.55″, para que puedas disfrutar de tus series y películas y para jugar videojuegos durante todo el día.

Ficha técnica: Características y especificaciones

PANTALLA: IPS LCD de 6,55 pulgadasResolución HD+Formato 18.5:9

PROCESADOR: Snapdragon 665

MEMORIA RAM: 3, 4 ó 6 GB

ALMACENAMIENTO INTERNO: 64 GB o 128 GB ampliables con tarjetas microSD

CÁMARA TRASERA: Gran angular de 13 MP, Ultra gran angular de 5 MP, Macro de 2 MP, Profundidad de 2 MP

CÁMARA DELANTERA: 8 MP f/2.2

BATERÍA: 4.000 mAHCarga rápida 10W

SISTEMA OPERATIVO: Android 10

CONECTIVIDAD: 4G, WiFi, BT 4.2

OTROS: Lector de huellasDoble altavozJack de auriculares

Nokia 1.3: El pequeño de la familia llegará con Android 10 (edición Go), y a un precio más accesible que nunca. Nokia 1.3 es uno de los primeros smartphones que incorporan Cámara Go, además incorpora tecnología de IA para fusión de imagen en condiciones de poca luz, Gallery Go y una pantalla HD+ de borde a borde. Gracias a Android 10 (edición Go), el Nokia 1.3 es más veloz y podrá contar con millones de aplicaciones disponibles para mejorar el día a día de los usuarios. Además, se mantendrá actualizado y seguirá cada vez mejor, ya que estará listo para la actualización a Android 11 (edición Go).

Ficha técnica: características y especificaciones

PANTALLA: IPS LCD de 5,71 pulgadasRatio 19:9HD+ a 1.520 x 720

PROCESADOR: Snapdragon 215

VERSIONES: 1GB/16GB con MicroSD hasta 128GB

CÁMARA TRASERA: 8 megapíxeles con Flash LED

CÁMARA FRONTAL: 5 megapíxeles

SOFTWARE: Android 10 Go Edition

CONECTIVIDAD Y SONIDO: 4G WiFi 4 Bluetooth 4.2GPS / GLONASS MicroUSB 2.0 Conector de auriculares Radio FM

BATERÍA: 3.000 mAh

Nokia 5310: Finalmente una reedición, el cual trae consigo un reproductor de MP3 y radio FM, que, combinado con altavoces frontales duales, permitirá a los usuarios llevar siempre su música favorita con ellos. El Nokia 5310 reinterpreta un diseño clásico con un guiño al presente y una batería que está construida para durar manteniéndote conectado día tras día.

