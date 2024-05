Ya no falta nada para poder disfrutar de un año más del famoso “Star Wars Day”, también conocido como “May the 4th be with you” , mismo que se celebra el 4 de mayo. Es por esa razón que hoy te explicaré todos los detalles para poder activar un nuevo modo oculto que Meta no quiere que sepas para que saques todo el potencia de la saga galáctica en WhatsApp .

Lo bueno es que este truco lo puedes emplear en todos los dispositivos del mundo con sistema operativo de Google. De momento es casi imposible realizarlo en los iPhone, pero no dudo de que esto se hará realidad. Eso sí, es necesario descargar una aplicación extra para ejecutarlo , lo bueno es que esta no tendrá acceso a tus conversaciones de WhatsApp , ni mucho menos a tu listado de contactos.

Asimismo, recuerda siempre tener la última versión de la plataforma de Meta actualizada. Revisa siempre Google Play para saber si existe una nueva y así obtengas más recursos que tus amigos.

Así puedes activar el “modo Star Wars” en WhatsApp

Lo primero será descargar la aplicación Nova Launcher . Esta se encuentra dentro de Google Play y es completamente gratuita. Una vez que la tengas en tu smartphone, ábrela y deberás definir el estilo en cómo deseas ver el escritorio de tu smartphone.

El segundo paso será establecer Nova Launcher como predeterminada . Para ello ingresa a la app, luego presiona sobre la cinta naranja, y allí verás un panel para modificar la capa de personalización de tu dispositivo móvil. Una vez que lo tengas todo, podrás realizar el tercer paso.

El "modo Star Wars" se activa con la aplicación Nova Launcher en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A continuación simplemente busca dentro de tu navegador favorito algún ícono de WhatsApp que te llame la atención y que esté relacionado con el Día de Star Wars o el “May the 4th be with you”. Solo tienes que bajarla a tu celular y listo.

Ahora coloca el ícono de WhatsApp en la parte principal de la pantalla de tu terminal. Luego púlsala dos segundos y presiona en Editar. Nuevamente, dale sobre el logo de la app de Meta y verás que se abre una ventana donde debes elegir "Aplicaciones" y luego "Fotos" . Busca la foto que descargaste con anterioridad y define su tamaño.

Presiona en este paso el ícono de las Fotos para acceder a la imagen descargada anteriormente. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Finalmente, ya podrás tener el “modo Star Wars” por el Día de Star Wars o el “May the 4th be with you” . Lo bueno es que puedes modificar el ícono de WhatsApp al personaje que más te guste de la saga de LucasFilms.

Frases del Día de Star Wars para poner en WhatsApp

“Estos no son los droides que estás buscando.” – Obi-Wan Kenobi

“Nunca subestimes el poder del lado oscuro.” – Darth Vader

“Usa la fuerza, Luke.” – Obi-Wan Kenobi

“Que la fuerza te acompañe.” – Obi-Wan Kenobi

“Yo soy tu padre.” – Darth Vader

“Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.” – Yoda

“Este es el camino.” – El mandaloriano

“Soy un Jedi, como mi padre antes que yo.” – Luke Skywalker

“La empatía es el camino hacia la paz.” – Padmé Amidala

“La rebelión es el inicio de la libertad.” – Bail Organa

FRASES | Celebra el Día de Star Wars 2024 con tus seres queridos, amigos y compañeros de trabajo. (Gestión Mix)

“Siempre hay una posibilidad.” – Qui-Gon Jinn

“Haz lo que debas hacer.” – Anakin Skywalker

“Sé valiente y no mires atrás. No te rindas.” – Rey Skywalker

“Solo un sith piensa en absolutos.” – Obi-Wan Kenobi

“El miedo es el camino hacia el lado oscuro.” – Yoda

“El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento.” – Yoda

