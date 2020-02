Sin pagar ni un centavo. ¿Ya la viste? Si esperabas que Netflix sea gratis, este es el contenido que debes probar ahora mismo y que no es necesario pagar por verlo. La plataforma de series y películas está ganando mayor interés luego de que un número de cintas nominadas a los Oscar 2020 fueron estrenadas primero en la aplicación.

Pero ahora Netflix tiene un truco para que te sientas cómodo. Si no eres suscriptor para ver todo el contenido que trae la app, entonces esto es lo que tienes que probar de inmediato.

Se trata de la posibilidad de ver una película propia de Netflix sin tener que pagar ni un centavo; es decir, totalmente gratis.

La película que podrás ver sin ser suscriptor es “A todos los chicos de los que me enamoré”, una comedia romántica clásica que recupera la esencia de grandes éxitos de esta temática. Lanzada en 2018 por Netflix y protagonizada por Lana Condor, Noah Centineo o Janel Parrish, ha conseguido triunfar entre los jóvenes e incluso se ha estrenado una segunda parte llamada “A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero”.

La película que podrás ver sin ser suscriptor es “A todos los chicos de los que me enamoré”. (Foto: Netflix)

¿Cómo puedo ver la película? Basta con visitar este enlace y pulsar en “Reproducir Ahora”. La película “A todos los chicos de los que me enamoré” se podrá ver gratis hasta el 9 de marzo, por lo que tenemos tiempo por delante para disfrutar de esta comedia romántica.

No es la primera vez que Netflix apuesta por una estrategia Freemium. En 2019 ofreció el primero episodio de la temporada 3 de The Crown totalmente gratis en Reino Unido. Esta fórmula también la ha puesto en marcha en ciertas ocasiones en América Latina o India, pero hasta ahora no lo había hecho ni en Estados Unidos ni a nivel mundial. Sin duda, una interesante fórmula de intentar conseguir nuevos suscriptores.

Cabe precisar que “American Factory”, el documental que retrata el conflicto entre las corporaciones extranjeras y la formación de sindicatos en los Estados Unidos, fue una de las ganadoras del Oscar 2020 en la categoría de Mejor Documental. Por lo que se espera que este año la Academia también opte por un título llamativo que se estrenará en Netflix. Así que atentos.

