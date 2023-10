Ya hemos probado el nuevo Oppo Reno 10 5G , el dispositivo de gama media alta del la marca asiática. Con una pantalla curva y triple cámara, conoce si es buena idea comprar el dispositivo en el Perú o no.

Tuvimos la opción de tener el dispositivo durante algunas semanas y aquí está la review del Oppo Reno 10 5G . Conoce nuestro análisis.

DISEÑO

El Oppo Reno 10 5G trae un cuerpo bastante fino. En la zona trasera encontramos un chasis hecho con un material de textura suave y silver que evitan que las huellas dactilares se peguen. Incluso, vemos el nombre de la marca por un lado.

Ya en la zona superior ubicamos en un borde de aluminio las cámaras colocadas en forma de píldoras, mismas que no sobresalen demasiado del cuerpo. En aquella tenemos triple sensor que ya lo detallaremos más adelante.

REVIEW | El Oppo Reno 10 5G tiene 162,43 x 74,19 x 7,99 mm y pesa alrededor de los 185 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En estructura, el Oppo Reno 10 5G tiene 162,43 x 74,19 x 7,99 mm y pesa alrededor de los 185 gramos, mismos que lo hacen sentir un poco pesado. Además trae una pantalla curva bastante sutil que reduce los marcos de la zona inferior y superior del terminal.

Se sostiene bien en la mano, incluso lo puedes manipular con una, pero siempre es bueno colocarle la funda que trae de regalo para evitar caídas y roturas desde el primer día de uso.

REVIEW | La parte trasera del Oppo Reno 10 es matizada, no se pegan las huellas dactilares. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Contamos con USB Tipo-C, los botones de volumen, el de encendido y apagado, la ranura para dos NanoSIM y un lector de huella bajo la pantalla. Un diseño bastante limpio y completo que me hubiera gustado probar también el diseño en color tornasolado.

PANTALLA

Como había mencionado, esta es curva y lo bueno de ella es que no ejecuta esos toques fantasmas mientras sostienes el celular en horizontal para tomar una foto o al momento de jugar. El Oppo Reno 10 5G destaca también por tener una display AMOLED de 6,7 pulgadas.

En el apartado de la resolución, lleva tecnología FullHD+ de 2.412 x 1.080 píxeles, asimismo se le puede ajustar la tasa de refresco hasta 120 Hz. Lo que también destaca es en el brillo. No vas a tener que preocuparte por tener que bajarle o algo por el estilo, si bien este se controla de manera automática, puede alcanzar los 800 nits bajo el sol.

REVIEW | El Oppo Reno 10 5G destaca también por tener una display AMOLED de 6,7 pulgadas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los colores son bastante intensos incluso te permite visualizar tu contenido en calidad de 60 fotogramas por segundo en 2160 píxeles para que así puedas disfrutar de los videos que has grabado o de tus series de Netflix y YouTube.

REVIEW | En el apartado de la resolución, lleva tecnología FullHD+ de 2.412 x 1.080 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, también es bueno aclarar que la textura de las tonalidades llegan a un contraste similar a la realidad, sin falsear, aunque tienes en el apartado de ajustes la opción para poder controlar la luz azul y así evitar la tan conocida fatiga visual.

REVIEW | El Oppo Reno 10 5G cuenta con una pantalla curva que evita los famosos toques fantasma. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Desde cualquier ángulo de visión, el Oppo Reno 10 5G está bien controlado en brillo y en colorización. No me quejo por nada del mundo en el tema de su pantalla curva la cual está bien controlada durante los días de uso.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Oppo Reno 10, además de traer la última tecnología 5G, es bastante rápido a comparación de otros dispositivos de gama media superior. No se nos ha colgado por nada del mundo ni mucho menos se produjo lag cuando cambiábamos de aplicaciones o dejábamos algunas en segundo plano.

Y es que nos ayudó bastante la opción que trae para extender su memoria RAM. El terminal viene con 8, pero se puede agrandar hasta los 8 GB más, obteniendo así 16 GB de RAM para que puedas usar esas apps pesadas que, muchas veces, no suelen ejecutarse bien.

REVIEW | El terminal viene con 8 GB de RAM, pero se puede agrandar hasta 8 GB más, obteniendo así 16 GB de RAM. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma el smartphone lleva 256 GB de almacenamiento interno; sin embargo, al no poder colocar una tarjeta, queda corto en caso desees grabar contenido en 4K, por lo que tienes que subirlo a la nube. Además llega con un sistema operativo ligero de ColorOS 13.1, el cual es dinámico y nada complicado, acompañado de Android 13.

Durante el tiempo de uso se han recibido parches de seguridad, por lo que se garantiza que el equipo también pueda contar con Android 14 en los próximos meses. ¿Y en el caso de los videjuegos? Pues jugamos Genshin Impact y el control de los personajes, así como de los gráficos, estaban a tope.

REVIEW | Viene con sistema operativo ligero de ColorOS 13.1, el cual es dinámico y nada complicado, acompañado de Android 13. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Se pudo alzar la calidad más alta, pero poco a poco los pequeños parones iban mejorando conforme avanzabas en el juego. El calentamiento tampoco fue una preocupación, pues el dispositivo se sentía tibio cuando el juego necesitaba mayor potencialidad.

Mientras que en Fortnite también. Dejamos descargando todos los gráficos en HD para poder controlar mejor el videojuego y tampoco se presentaron molestias. Hubo un buen desempeño, pero solo puedes jugar en calidad alta y media, no permite los 60 fotogramas por segundo, así que tómalo en consideración.

REVIEW | El Oppo Reno 10 corre bien Genshin Impact. Si bien presentó lentitud al inicio, poco a poco los parones, iban mejorando conforme avanzabas en el juego. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

El Oppo Reno 10 5G cuenta con triple sensor trasero, empezando por un principal de 48 megapíxeles, seguido de un gran angular de 32 megapíxeles y otro de 8 megapíxeles. Lo bueno es que el terminal nos otorga hasta 2X de zoom, por lo que esto lo hace diferente de otros dispositivos que no lo llevan pese a su elevado costo.

Lo primero que debes saber es que el dispositivo solo puede disparar a 16 megapíxeles de manera automática, por lo que debes regular, desde los ajustes de la app de cámara, la opción para poder tener los 64 megapíxeles funcionando.

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 10 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 10 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Las imágenes salen con buen nivel de detalle, incluso la iluminación es más que suficiente. No hay evidencia de pixelización ni mucho menos de una serie de elementos que puedan perjudicar la fotografía. Asimismo los disparos son bastante rápidos, aunque si activas el HDR puede que el tratamiento de la imagen se demore un poquito más de 1 segundo en procesarla.

Las texturas de los edificios, las sombras, el paisaje en color verde intenso, el desenfoque, cuando hay presencia de nublado, no perjudica para nada la imagen, por el contrario, su eje focal permite mayor captura de luz para que no salgan opacas.

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 10 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 10 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 10 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya mudándonos al gran angular, el terminal sobresale sin perder la calidad de los colores. No se nota el cambio de tonalidades entre la principal con la secundaria. Sirve para tomas panorámicas y el ritmo en como procesa las imágenes es sutil.

Eso sí, en la noche sí o sí debes activar el modo nocturno para así evitar cualquier tipo de saturación por la iluminación o el molestoso ruido, incluso hemos notado como una especie de mancha que aparece en las imágenes, así que asegúrate utilizar el flash.

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 10 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 10 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el teleobjetivo no hay problema. Los 2X son suficientes, aunque me hubiera gustado que sean de 3X, pero si elevas más el zoom digital, a 20 X, notarás deformaciones de los objetos y eso no es tan saludable para tus fotos.

La cámara delantera está bien trabajada gracias a su lente Sony que ya es característico en la marca. No falsea los colores y la naturalidad en el rostro es evidente. Eso sí, si utilizas el efecto bokeh o desenfoque, puede que este sea un poco irregular, pero eso solo lo podrás percibir si haces demasiado zoom a la imagen tomada. Esta es de 32 megapíxeles con apertura de 2.4.

BATERÍA

La batería del Oppo Reno 10 5G es de 5000 mAh y tiene la facilidad de poder tomar energía mediante su carga rápida de 67 w denominado SuperVootcm. Eso sí, para poder obtener el potencial siempre es bueno contar con los componentes originales.

Ya en el tema del drenaje, el dispositivo nos duró día y medio en un uso moderado, respondiendo el WhatsApp o los correos de la oficina. Mientras que un uso intenso de cámaras, mas las labores diarias, generó que el terminal se quede en cero en tan solo 8 horas.

REVIEW | El Oppo Reno 10 5G es de 5000 mAh y tiene carga rápida de 67 w denominado SuperVootcm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, si eres de las personas que necesita su celular rápido y que no demore en cargar, el Oppo Reno 10 5G te permite contar con el 100% de la batería en 47 minutos aproxidamente, mientras que el 50% de la misma en 25 minutos.

CONCLUSIONES

Una de las primeras cosas que me ha gustado es que el hecho de traer una pantalla curva, evita que no hayan esos fastidiosos toques fantasmas en el Oppo. Eso se agradece ya que muchos terminales con este tipo de display tienden a fallar en este aspecto.

En el tema de la fluidez y la forma de desempeño del equipo es bastante bien lograda. No hay esa necesidad de tener que estar cerrando las aplicaciones, por el contrario, se controla de manera inteligente y más si es que activas sus 8 GB de RAM expansiva.

En el apartado fotográfico también nos ha gustado. No hay pizca de qué perder en el Oppo pues la imagen se refleja a como se ve la realidad, sin falseos o demasiado quemadas.

Lo malo se encuentra quizá en que cuando juegas en horizontal, puedes tapar uno de los speakers, sobre todo el que se encuentra en la parte baja junto al puerto USB Tipo-C

El Oppo Reno 10 5G se vende en Perú a 1799 soles.

