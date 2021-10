En la actualidad las personas quieren mejorar la experiencia de sus reuniones de trabajo, partidas de videojuegos, entre otros. Si bien muchos tienden a usar los auriculares que trae el celular, Razer ha decidido lanzar, ahora en color blanco, los más recientes BlackShark V2 Pro .

Estos cuentan con una serie de almohadillas externas con el objetivo de que no te cansen al ser usados en forma de casco. ¿Qué tan buenos son? ¿Será capaz de poder configurar el sonido como queremos?

Tras algunas semanas de uso completo, ya tenemos la review final de las Razer BlackShark V2 Pro esta vez en color blanco.

Los auriculares vienen con un puerto jack para la conexión del cable, y otro para el micrófono. (Foto: Rommel Yupanqui)

DISEÑO

Estos auriculares de Razer ya se habían lanzado pero en color negro. Ahora la compañía ha decidido presentar una versión en blanco de sus auriculares con cancelación de ruido Razer BlackShark V2 Pro. En su composición tenemos, en primer lugar, unas almohadillas que llaman la atención no solo por ser bastante grandes, sino que suelen ser suaves, ello para evitar que ajusten demasiado al oído y no nos generen enrojecimiento.

Como viene en forma de casco, se pueden regular sus bocinas para que no incomoden y calce perfecto al oído y al cráneo. También encontramos un pequeño botón para bloquear el micrófono, otro para encender el woofer de los auriculares, además de un botón específico para subir y bajar el volumen de los auriculares.

El chasis de estos Razer BlackShark V2 Pro es de plástico, aunque para la cabecera se ha colocado material algodonado para evitar irritaciones. Bien construido.

Viene con una serie de almohadillas para evitar que dañen tus oídos. (Foto: Rommel Yupanqui)

En estos auriculares también encontramos dos tipos de entradas 3.5: una exclusivamente para el micrófono, el cual también se puede retirar en caso no los estés usando, así como el puerto Jack para conectar el cable que puede ir a tu celular, laptop, PC, etc.

¿Son bluetooth? En realidad, los nuevos auriculares de Razer no tienen este tipo de tecnología, ni mucho menos NFC, algo que otros competidores ya apuestan por ello. En caso los quieras conectar de manera inalámbrica debes usar el USB que trae en la caja y así solo podrá sincronizarse sin cables.

Por otro lado, mudándonos un poco al micrófono, podemos indicar que este viene con función supercardioide, eso quiere decir que se centrará más en las cosas con mayor volumen, como es el caso de la voz, impidiendo el pase del ruido externo, prácticamente lo limpia y eso me ha gustado sobre todo en caso desees hacer transmisiones en Twich o YouTube.

El micrófono está bien implementado y se puede extraer en caso no lo estés usando. (Foto: Rommel Yupanqui)

SONIDO

Simplemente no hay retrasos entre la imagen y los audífonos Razer BlackShark V2 Pro. Se mantiene estable y no hay interrupciones o paros repentinos que no permitan oír algunas cosas de la computadora. Asimismo, el volumen es bastante decente. Los agudos son bastante cristalinos, aunque me hubiera gustado tener más sonido en sus woofer internos, aunque sí es posible configurarlos desde la PC.

Por otro lado, para acceder a los controladores, debemos de descargar o instalar desde el mismo USB la aplicación llamada Synapse desde donde podremos obtener un panel lleno de controladores y reguladores del sonido que queremos.

Para usarlo de forma inalámbrica, es necesario conectar e instalar el software en la PC. (Foto: Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que, al colocar el USB a tus audífonos, podrás instalar el ecualizador y otros productos para la mejora sustancial al momento de jugar, ver videos de YouTube o de Netflix. Si bien no es Bluetooth, el sonido mediante USB 2.4 Ghz no se desliga de la computadora o la laptop. Puede alcanzar hasta más de 4 metros, hasta cruzar paredes, y la señal no se pierde por nada.

Podemos ecualizar los auriculares con sonidos que van desde el gamer, música, películas, por defecto o manual. Allí podrás cambiar y subir algunos decibeles para que tengas más graves perfectos a los que ya trae, además de ese atractivo que es el sonido THX Spatial que lo disfrutarás bastante.

También en la aplicación puedes modificar el nivel y aspecto del micrófono, generando que puedas cambiar dependiendo de la reverberación que se produzca alrededor y que se enfoque en lo que desees, por ejemplo, tu voz al empezar a jugar.

Con el Razer Synapse puedes mejorar sustancialmente el sonido de tu música ol videojuegos. (Foto: Rommel Yupanqui)

También puedes regular la vibración de los auriculares, algo que por defecto no lo hubieras encontrado. Sin embargo, en caso quieras usar los audífonos en tu celular, por ejemplo, este vendrá con la configuración básica y no se podrán disfrutar de estos bajos fuertes. Creo que allí está su talón de Aquiles.

Pero eso sí, para poder acceder a todo ese ecualizador debes loguearte con tu cuenta de Google o Facebook con la finalidad de que te reconozca como único propietario de los audífonos.

En torno a la conexión por cable, debo decir que está bien optimizado, aunque es un poquito corto. Este está tejido de modo tal que nunca se te enredará o se terminarán dañando las fuentes internas o circuitos de los auriculares.

BATERÍA

Lo mejor de los Razer BlackShark V2 Pro es que puedes usarlos de dos maneras: inalámbrica y con cable. En el caso del segundo poco te interesará tener que cargarlos ya que puedes disfrutar de toda tu música sin preocupaciones.

Mientras que en el caso de lo inalámbrico, que va por medio de USB, puede durar hasta 24 horas encendido, pero eso dependerá también de cuánto tiempo llevas los auriculares con mejoras incorporadas en su sonido mediante el software.

Lo mejor de todo es que puedes guardar tu configuración, misma que no se perderá si apagas la computadora. (Foto: Rommel Yupanqui)

Con relación a su sistema de carga, los Razer BlackShark V2 Pro todavía se conectan mediante USB tradicional al tomacorriente, algo que en la actualidad ya es un poquito imperdonable. No tiene entrada USB Tipo-C.

¿Cuánto demora en cargar? Para tenerlos al 100%, información que puedes revisar desde su aplicativo para la PC, necesitarás alrededor de 3 hora y unos minutos más. De esa forma podrás escuchar y jugar con tus audífonos por largo rato.

CONCLUSIONES

Los Razer BlackShark V2 Pro son una buena alternativa para que puedas disfrutar de tus videojuegos y música sin demasiados retrasos en la transmisión o desincronización.

Mediante su software, el cual es bastante completo, tienes la posibilidad de agregar el sonido espacial, además de acomodar el audio a tu gusto.

Creo que lo malo se encuentra en su conectividad. En una época en donde el Bluetooth cada vez está presente, creo que la función inalámbrica debió integrarse de esa manera, aunque eso conllevaría a que no se regule tanto el audio tal y como está.