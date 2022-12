La marca realme continúa lanzando diversos celulares en nuestro país. Aunque no son tan seguidos, el realme 9 ha llegado con una serie de características bastante particulares como es el caso de una pantalla de 6.4 pulgadas, 8 GB de RAM y cámara principal de 108 megapíxeles.

Hemos podido probar el realme 9 durante algunas semanas y ya tenemos la review final de este smartphone.

DISEÑO

El realme 9 viene en un color denominado Stargaze White, el cual tiende a ser una especie de tornazolado que varía de celeste, morado y blanco, asimismo su cuerpo está prácticamente cubierto de plástico en su chasis y en frames, mientras que en la zona frontal tenemos Corning Gorilla Glass 5.

El terminal lleva 160.2 x 73.3 x 8 mm y un peso de 178 gramos. Asimismo el smartphone suele ser bastante limpio y solo encontramos el módulo de cámaras que no sobresalen demasiado del cuerpo, además de los botones de volumen por un lado y el de encendido y apagado.

El terminal lleva 160.2 x 73.3 x 8 mm y un peso de 178 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que, para los amantes de esta herramienta, llega con jack 3.5 para los audífonos, por lo que podrás disfrutar de toda tu música con los auriculares con cable. Incluso trae puerto USB para la carga rápida.

Su panel ocupa el 84.2% del total, mientras que la display es de 6.4 pulgadas, aunque cuenta con unos bíseles un poco gruesos en la parte inferior y superior, además de un pequeño agujero en la esquina para la cámara de selfies.

Su panel ocupa el 84.2% del total, mientras que la display es de 6.4 pulgadas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PANTALLA

El realme 9 cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas, además se le incorpora una tasa de refresco de 90 Hz para que puedas disfrutar de mayor calidad las animaciones, aunque suele drenar un poco más de energía. De igual forma el panel es Super AMOLED por lo que la calidad de los colores es más de lo normal.

Sus tonalidades cuentan con buen contraste, no tan saturadas ni mucho menos frías. De igual forma en brillo automático alcanza los 1000 nits como para que no te quedes sin ver tus notificaciones en pleno cenit.

Su resolución es de 1080 x 2400 pixeles por lo que podrás disfrutar de tu contenido en 1080. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su resolución es de 1080 x 2400 pixeles por lo que podrás disfrutar de tu contenido en 1080, pero en 60 fotogramas por segundo. Si bien puedes seleccionar el 4K, este no se refleja en la display.

Cuando las apps se ajustan a pantala completa, se nota el pequeño agujero en una esquina, pero eso no interrumpe la visualización. Puedes ver tranquilamente YouTube y Netflix y no habrá pérdidas de calidad. Los negros cumplen con detalles y los blancos no son tan irritantes o demasiado brillantes. Todos los tonos se mantienen.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El realme 9 viene totalmente actualizado a Android 12 y su capa de personalización Realme UI 3.0, misma que es bastante dinámica y no suele pesar demasiado. Se desconoce si tendrá en un futuro Android 13.

De igual forma el realme 9 llega con 8 GB de memoria RAM y se le puede aumentar a 3 GB más. De igual forma contamos con un almacenamiento de 128 GB que, pese a no poder extender la memoria, puede ser un poco corto.

El realme 9 viene totalmente actualizado a Android 12 y su capa de personalización Realme UI 3.0. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuestión al procesador este es Snapdragon 680 4G un chip que ya tiene meses, pero que todavía sigue vigente en smartphones de gama media. No hay lag en extremo, pero sí hemos notado cierto ligero retraso al pulsar los botones.

En el tema de los videojuegos, pues pudimos abrir Fortnite con normalidad, aunque con una recomendación de que los gráficos no suelen ser los más extremos, por lo que se queda en una calidad media. Al inicio el juego tenía cierta saturación que, conforme ibas pasando un nivel, se estandarizaba.

En el tema de los videojuegos, pues pudimos abrir Fortnite con normalidad, aunque con una recomendación de que los gráficos no suelen ser los más extremos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en Genshin Impact, al ser un juego pesado, lo bueno será dejar descargando todas las actualizaciones para que así no se laguee la aplicación. A diferencia de Fortnite, los disparos reaccionaban correctamente. Se lanzaban hechizos y no había ninguna pérdida de latencia entre lo que se mira y se escucha.

CÁMARAS

El realme 9 lleva en total triple cámara entre las que destacan un lente de 108 megapíxeles, 8 megapíxeles el Ultra Gran Angular y 2 megapíxeles el macro.

Lo que tienes que saber es que si vas a registrar fotografías en el modo automático, las imágenes salen en calidad de 12 megapíxeles. En la misma app también tienes la posibilidad de poder usar el 108 megapíxeles pero sin la posibilidad de hacer zoom.

Así toma las fotos el realme 9. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A diferencia de la cámara estándar con la de 108 megapíxeles es que hemos notado una elevación de colores y nivel de detalle en las fotos, haciéndolos lucir más similar a la realidad.

Hay buen balance de blancos, pero en el caso de los negros estos suelen ser un poquito imprecisos y no gozan de mucho detalle en realce. Lo que sí debemos de decirte es que es beneficioso usar la luz solar para obtener mejores resultados o, de lo contrario, un poco de sombra generaría cierto nivel de caída de tonalidades.

En el caso del gran angular, este suele ser beneficioso cuando estás en el cenit, por lo que en contra luz puede que tus fotos se amilanen y aparezcan con una capade oscuridad.

Ya mudándonos al macro, la cámara hace muy buen trabajo al acercarte a los objetos. No tiende a demorar demasiado en reaccionar, por el contrario, siempre es bueno tener que contar con un pulso regular para tener mejoras y evitar el movimiento.

Ya en la cámara para selfies, el realme 9 hace un buen trabajo en el tratamiento del fondo de la imagen. Logra difuminar de manera correcta cuando tenemos el modo retrato activo, aunque, en caso desombra, suele aparecer cierto ruido.

BATERÍA

El realme 9 tiene una batería de 5000 mAh e incluye 33 w de carga. Se estima que puedes obtener cerca del 30% en tan solo 15 minutos. Asimismo, en 45 minutos podrás llegar a los 70%, mientras que a la hora con 20 minutos es posible que ya tengas el 100% de la batería.

El realme 9 tiene una batería de 5000 mAh e incluye 33 w de carga. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en el tema del drenaje, los 90 Hz le juegan en contra. En caso uses el celular para jugar y hacer fotografías, puede que dure alrededor de las 8 a 9 horas, mientras que para labores sin mucho requerimiento, esta se extiende a 15 horas aproximadamente.

CONCLUSIONES

EL realme 9 cuenta con una pantalla que se ajusta a lo que muchas marcas están estableciendo: OLED y 90 Hz de tasa de refresco.

Asimismo su diseño, sobre todo el color, es bastante resaltante. No pesa demasiado y puede usarse con una sola mano.

En cuestión al software, hemos notado en algunos casos cierto lag, pero no es algo que se repita a cada rato. Esto sobre todo sucede cuando abres aplicaciones pesadas como los juegos.

Lo que sí debo juzgar es que el lector de huella sobre la pantalla tiende a ser un poco lento. Sugiero una actualización de software para eliminar ese inconveniente.

