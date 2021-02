Corría el año 1999 y de lo que muchos hablaban por aquel entonces era del problema del año 2000 (un bug o error de software también conocido como efecto 2000, error del milenio o Y2K que no ocasionó tantos estragos como se temía); sin embargo, los fanáticos de los videojuegos de pelea solo podían pensar en una cosa: la colaboración de ensueño entre SNK y Capcom, que por primera vez se unían para lanzar SNK VS. CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM en el sistema de juego portátil Neo Geo Pocket Color. Ahora, casi 22 años, este clásico regresa con una versión fiel a la original adaptado a los tiempos modernos para la Nintendo Switch .

26 PERSONAJES DE DONDE ESCOGER

SNK VS. CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM presenta un roster de 26 personajes (18 para escoger y 6 secretos que se desbloquearán a medida que completemos el juego) de las franquicias más representativas de ambas compañías como THE KING OF FIGHTERS, SAMURAI SHODOWN, STREET FIGHTER y DARKSTALKERS para elegir en los modos TOURNEY (el tradicional modo Historia), VS MODE (uno contra uno con un amigo o el CPU), OLYMPIC (que incluye los característicos Survival, Time Attack y varios minijuegos que te permitirán acumular puntos para aprender movimientos adicionales para cada uno de los luchadores, además de desbloquear personajes secretos), ENTRY (donde podremos guardar nuestras partidas), SPARRING (para entrenar y pulir nuestras habilidades de combate) y RECORD (lista de ranking y puntajes).

Desde los tradicionales modo historia, versus hasta varios minijuegos, SNK vs Capcom: The Match of the Millennium es un juego que nos transporta a una época más sencilla en que los videojuegos no necesitaban de poderosos gráficos para entretener a los gamers sino un buen modo de juego. | Crédito: SNK / Composición.

ADENTRÁNDONOS EN EL JUEGO

Al escoger el modo TOURNEY, podrás elegir entre tres modos disponibles para completar el juego: SINGLE (lucha individual), TAG (lucha en parejas) y TEAM (luchas de 3 vs 3), así como entre tres estilos de pelea diferentes: AVERAGE, COUNTER y RUSH. El primero [AVERAGE] es el más cercano a los que prefieren el estilo de juego de la saga STREET FIGHTER ALPHA (o STREET FIGHTER ZERO como se le conoció originalmente en Japón ). Tienes una barra que llega hasta el nivel 2 y que se llena a medida que golpeas, bloqueas y recibes ataques. Con una sola barra, puedes realizar un movimiento especial llamado Super Impact Blast y, si gastas dos barras, podrás ejecutar una versión más poderosa del mismo. Además, puedes evadir presionando hacia adelante y los botones de Puño y Patada, y atacar mientras esquivas presionando el botón de Puño o Patada mientras tu personaje rueda para escapar del ataque del oponente.

El segundo [COUNTER STYLE] es el más parecido a los que están familiarizados con la saga THE KING OF FIGHTERS. Cuando atacas, a veces se producen golpes críticos que infligen más daño al oponente y puedes cargar tu barra de especiales presionando hacia abajo más los botones de Puño y Patada. También puedes realizar un contraataque presionando adelante y los botones de Puño y Patada mientras te defiendes. Si bien bloquear, recibir ataques o interceptar proyectiles con los tuyos también llena la barra, tarda mucho en llegar hasta el máximo por lo que esta modalidad se recomienda para los jugadores con un estilo de juego más defensivo. Otro detalle a mencionar es que cuando tu barra de salud esté por agotarse, tu personaje brillará y podrá ejecutar movimientos especiales sin tener que cargar la barra y, en caso la tenga al máximo, podrá realizar las versiones más poderosas de estos ataques finales.

El último, y no por eso menos importante, [RUSH] es el modo original de SNK VS CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM que te permite encadenar combos y tu “barra de súper” te permite almacenar hasta 3 niveles. Cuando realizas un movimiento especial, gastarás uno de estos niveles, pero cabe precisar que en esta modalidad no podrás realizar las versiones más poderosas de estos ataques, así que esta se recomienda para los jugadores con un estilo de juego más ofensivo. Una de las ventajas es que, si eliges este modo, tu personaje podrá correr (presionando dos veces adelante y dejándolo presionado para que lo haga hasta que lo sueltes), retroceder rápidamente de un salto (presionando dos veces atrás), contraatacar mientras bloqueas (adelante más los botones de Puño y Patada al defenderse) y recuperarse de los derribos (presionando los botones de Puño y Patada en el momento exacto antes de tocar el suelo).

Otro dato a mencionar es que en SNK VS CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM puedes ejecutar dos versiones de Puño y Patada dependiendo la intensidad con la que presiones el botón. Es decir, si quieres comenzar un combo con Puño débil, solo debes apretar una vez el botón, pero si quieres seguir con Puño Fuerte, pues debes mantenerlo presionado hasta ver que ejecute el movimiento. Si bien cuesta acostumbrarse un poco a esta configuración (que tuvo que implementarse debido a la limitación de la videoconsola portátil de SNK en aquel entonces), al final podrás comprobar tu evolución aprovechando los modos Tabletop y Handheld de Nintendo Switch para que juegues cuando y donde quieras con tus amigos y emular aquellos tiempos en que la gente solía reunirse en los arcades para disputar unas cuantas partidas amistosas.

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

Accediendo al menú especial del Nintendo Switch presionando el botón – en el joycon izquierdo aparecerá una ventana que te permitirá cambiar algunas opciones para una mejor experiencia de juego. Por ejemplo, en el modo DISPLAY podrás cambiar los colores de las skins de los modelos de Neo Geo Pocket Color que adornan las partes vacías de la pantalla o incluso jugar con un fondo negro. Además, podrás activar un filtro para remover el acabado granular que emulaba la sensación de estar jugando en la diminuta pantalla de la consola portátil de SNK y con la opción ZOOM podrás ‘maximizar’ la pantalla al tamaño a tu gusto. Y con la opción REWIND, podrás retroceder y volver a disputar el round que perdiste si es que eres de aquellos “perfeccionistas” que quieren terminar el juego sin derrotas.

PERSONAJES OCULTOS Y VERDADEROS FINALES

Como mencionamos al principio, el roster de SNK VS CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM consta de 26 personajes (13 de cada compañía) con 18 de ellos disponibles desde el comienzo: Kyo Kusanagi, Terry Bogard, Iori Yagami, Ryo Sakazaki, Mai Shiranui, Haohmaru, Nakoruru, Athena Asamiya y Leona por el lado de SNK; mientras que por el de Capcom tenemos a Ryu, Ken Masters, Chun-Li, Morrigan Aensland, Felicia, Zangief, Sakura Kasugano, Dan Hibiki y Guile. Además, hay ocho personajes secretos (Yuri Sakazaki, Akari Ichijou, Geese Howard, Orochi Iori, Akuma / Gouki, Baby Bonnie Hood, M. Bison y Evil Ryu) y, para poder jugar con ellos, debemos acabar el juego varias veces y si lo hacemos en la mayor dificultad, mucho mejor ya que te permitirá obtener los puntos necesarios para desbloquearlos. Pero si quieres sacarlos lo más rápido posible lo mejor es que dediques unas buenas horas a obtener puntos en los minijuegos del modo OLYMPIC. Otra recomendación es que si quieres sacar todos los finales de los luchadores, debes vencer al enemigo de la quinta pelea para llegar al verdadero jefe final del juego (Evil Ryu u Orochi Iori). Si pierdes, solo enfrentarás a M.Bison y Geese Howard para obtener un final genérico.

¿QUÉ ES LA NEOGEO POCKET COLOR SELECTION?

Algunos de los increíbles clásicos que SNK lanzó para su videoconsola portátil se encuentran disponibles para Nintendo Switch a través de la colección NEOGEO POCKET COLOR SELECTION. Estos juegos no sólo están perfectamente emulados para verse y jugarse como lo hacían en la recordada “consola de bolsillo”, sino que ahora los avances de la tecnología han permitido que para jugarlo con un amigo ya no es necesario que ambos tengan una copia del juego. Incluso, los gamers pueden cambiar los diseños exteriores virtuales de la consola a su antojo para disfrutar de títulos como THE LAST BLADE: Beyond the Destiny, KING OF FIGHTERS R-2, SAMURAI SHODOWN 2, FATAL FURY: FIRST CONTACT y SNK GALS’ FIGHTERS todos disponibles para descarga en la Nintendo eShop.

CONCLUSIÓN

Si bien jugué la versión posterior que salió para arcade y consolas caseras como la de Sega Dreamcast, SNK VS CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM captura toda la esencia de este clásico de los fighting games pese a haber sido lanzado originalmente hace casi más de dos décadas para la Neo Geo Pocket Color. Tanto su modo de juego como las gráficas, además del hecho que puede disfrutarse sin problemas en modo uno contra uno con un amigo sin que ambos deban tener una copia del juego como se solía hacer antes, son un plus a su favor; sin embargo, el hecho de no poder configurar los botones para diferenciar los Puños y Patadas débiles de los fuertes puede que ahuyente a la gente que desee comenzar a jugar este tipo de juegos, pero para los fanáticos de hueso colorado como su servidor ese es solo un pequeño detalle que puede pasar por alto si se respeta la esencia del juego como llegó a las tiendas allá por el lejano año de 1999. Sin duda, justifica los 7,99 dólares que cuesta en la Nintendo eShop ya que nos brinda la oportunidad perfecta de viajar en el tiempo y disfrutar de un videojuego que se mantiene joven aunque pasen los años. Muchas gracias a SNK por facilitarnos una copia de este título para poder analizarla el día de su estreno y esperamos que sigan adaptando a nuestra época joyas como esta.