Como cada año los Premios de la Academia se entregan a los más destacados del cine. Este 2024 la fecha clave será el 10 de marzo, donde de seguro ya has hecho diversidad de apuestas sobre quién ganará el premio a mejor actor, actriz, actriz secundaria, actor secundario, y película. Con la finalidad de no perder el encanto cinematográfico, hoy te enseñaré un truco bastante bonito si eres amante de esta ceremonia: se trata del “modo Óscar” en WhatsApp. ¿Cómo lo obtengo? ¿Qué es lo que debo hacer? Pues para lograrlo es necesario contar con una aplicación de terceros que es totalmente gratuita y no hay necesidad de descargar extraños APK que suelen generar algún tipo de robo de información personal. Así que diviértete con este tutorial y sorprende a todos tus amigos para que así elijan a sus favoritos.

Cómo activar el “modo Oscar” en WhatsApp

Si vas a ver los premios este domingo 10 de marzo y deseas tener el “modo Óscar” en WhatsApp, entonces usa estos pasos .

. Lo primero será descargar la aplicación Nova Launcher , misma que te permite modificar el aspecto de la pantalla de tu smartphone.

, misma que te permite modificar el aspecto de la pantalla de tu smartphone. Esta es gratis y no hay necesidad de darle permisos a tu celular para su uso.

Una vez que lo bajes, deberás definir el estilo de los íconos de tu dispositivo, así como la letra, el sistema de búsquedas, entre otros .

. A continuación busca el ícono en PNG y transparente de la estatuilla de los Óscar .

. Una vez que lo hayas hecho, colocar el ícono de WhatsApp en la parte principal de tu pantalla .

. Presiona sobre ella unos dos segundos y se te mostrará un menú bastante distinto a lo que acostumbras a ver .

. En ese momento pulsa en “Editar”, anda al logo de WhatsApp, elige Aplicaciones, Fotos y luego elige la imagen que anteriormente descargaste .

. Define el tamaño, dale en “Listo” y con ello habrás acabado .

. De esa manera podrás tener WhatsApp con el “modo Óscar” listo para el domingo 10 de marzo.

