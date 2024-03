Una nueva edición de los Premios Óscar se llevará a cabo este 10 de marzo de 2024 en Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, donde se honrará a las mejores películas estrenadas en 2023. No sólo se reconocerá a las producciones que se lanzaron, también a los actores que formaron parte de ella, así como otras categorías. Tomando en cuenta que cada año todos buscan hacerse de una estatuilla, te contamos quiénes han sido las actrices que más veces ha ganado en esta ceremonia organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Cabe señalar que para esta edición 96, compiten en la categoría mejor actriz: Lily Gladstone (“Killers of the Flower Moon”), Sandra Hüller (“Anatomy of a Fall”), Carey Mulligan (“Maestro”), Emma Stone (“Poor Things”) y Annette Bening (“Nyad”), mientras que en mejor actriz de reparto están: Emily Blunt (“Oppenheimer”), Jodie Foster (“Nyad”), Da’Vine Joy Randolph (“The Holdovers”), Danielle Brooks (“The Color Purple”) y America Ferrera (“Barbie”).

LAS ACTRICES QUE GANARON MÁS PREMIOS ÓSCAR

A continuación, las actrices que han ganado más de tres estatuillas en los Premios Óscar a lo largo de la historia.

KATHARINE HEPBURN – 4 PREMIOS ÓSCAR

“Gloria por un día” (1934)

“Adivina quién viene a cenar esta noche” (1968)

“El león en invierno” (1969)

“En el estanque dorado” (1982)

Katharine Hepburn ganó cuatro estatuillas en los Premios Óscar. Aquí un retrato de la actriz que data de los años 1940 (Foto: AFP)

Katharine Hepburn es la única actriz que hasta la actualidad ha ganado el máximo número de estatuillas. Los cuatro premios los recibió por la categoría a Mejor actriz protagonista. Ella nació en Connecticut, Estados Unidos, el 12 de mayo de 1907, y falleció el 29 de junio de 2003, a causa de un paro cardiorespiratorio a los 96 años.

INGRID BERGMAN – 3 PREMIOS ÓSCAR

“Luz que agoniza” (1946) como mejor actriz

“Anastasia” (1958) como mejor actriz

“Asesinato en el Orient Express” (1975) como actriz de reparto

Ingrid Bergman ganó tres estatuillas en los Premios Óscar. Aquí una imagen de la actriz sueca (Foto: AFP)

Ingrid Bergman es una actriz sueca que nació en Estocolmo, el 29 de agosto de 1915, y dejó de existir en Londres, el 29 de agosto de 1982, tras batallar contra el cáncer de mama a los 67 años. Ella fue nominada en siete ocasiones al Óscar.

MERYL STREEP – 3 PREMIOS OSCAR

“La decisión de Sophie” (1983) como mejor actriz

“La dama de hierro” (2012) como mejor actriz

“Kramer contra Kramer” (1980) como actriz de reparto

Meryl Streep ganó tres estatuillas en los Premios Óscar. Aquí a su llegada a la 90ª edición anual de los Premios de la Academia el 4 de marzo de 2018 en Hollywood, California (Foto: Valerie Macon / AFP)

Meryl Streep es considerada una leyenda viva del cine, ya que ha sido nominada para un Óscar hasta en 21 ocasiones. Ella nació en Summit, Nueva Jersey, el 22 de junio de 1949.

FRANCES MCDORMAND – 3 PREMIOS ÓSCAR

“Fargo” (1996)

“Tres carteles a las afueras de Ebbing, Missouri” (2017)

“Nomadland” (2020)

Frances McDormand ganó tres estatuillas en los Premios Óscar. Aquí posando en la sala de prensa con el Óscar a la mejor actriz durante la 90ª edición de los Premios Anuales de la Academia el 4 de marzo de 2018 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Frances McDormand es una actriz que ha sido nominada en los Premios Óscar hasta en seis ocasiones. Ella nació en Illinois, el 23 de junio de 1957. También es productora.