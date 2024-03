¡Una faceta más para el “Conejo Malo”! El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue nombrado por la Academia como el presentador de los premios Oscar 2024. De esta manera, el intérprete de “Yonaguni” vuelve a estar en el centro de atención luego de que su exnovia Kendall Jenner decidiera regresar con la estrella de la NBA Devin Booker. Eso sí, cabe resaltar que Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, no será el único famoso que se encargará de mencionar a los nominados en la noche más emblemática del cine internacional.

Estamos a poco más de una semana para el inicio de otra edición de los premios Oscar y las polémicas ya vuelven a sonar en redes sociales. Esta vez, por obra y gracia del famoso cantante Bad Bunny, quien fue anunciado por la propia Academia como uno de los encargados de mencionar a los actores y directores mencionados en esta gala de premiación.

Como era de esperarse, la confirmación de Bad Bunny generó cientos de críticas contra la Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, pues consideran que el intérprete de “Me porto bonito” no es la persona idónea para entregar los galardones a las figuras más importantes del cine mundial.

Bad Bunny alborotó las redes sociales tras ser nombrado como presentador de los premios Oscar 2024 (Foto: Valerie Macon / AFP)

Eso sí, vale resaltar que, además de la presencia del exnovio de Kendall Jenner, otros grandes artistas también confirmaron su presencia para esta noche de premios, galas, discursos y más. ¿Quieres saber que otros grandes artistas figurarán al lado de Bad Bunny?

BAD BUNNY NO SERÁ EL ÚNICO: ¿QUIÉNES SERÁN LOS DEMÁS PRESENTADORES DE LOS PREMIOS OSCAR 2024?

Aunque la presencia de Bad Bunny ha generado un amplio debate en redes sociales, los seguidores del sétimo arte pueden estar tranquilos. Según reportó el portal The Hollywood Reporter, existe una amplia lista de famosos y estrellas que serán parte de la presentación de los Oscar 2024.

De esta manera, se prevé que el “Conejo Malo” no será el único famoso en esta nómina. Ya se confirmó la presencia de figuras como Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Regina King, John Mulaney, Catherine O’Hara, Octavia Spencer, Rita Moreno y Kate McKinnon, entre otros.

Jennifer Lawrence estará presente en los premios Oscar 2024 (Foto: Michael Tran / AFP)

A estos presentadores también se añadirán otras celebridades como Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh y Brendan Fraser, quienes también estarán presentes en la entrega número 96 de los Oscar celebrado en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California.

Brendan Fraser también estará presente en la premiación de los Oscar 2024 (Foto: AFP)

Ten en cuenta que esta ceremonia se llevará a cabo el domingo 10 de marzo, por lo que no habrá excusa alguna para perderte la antesala y premiación de tus artistas favoritos del mundo del cine.

PREMIOS OSCAR 2024: LAS CATEGORÍAS DE LA PREMIACIÓN DE LA ACADEMIA

Las cinco categorías principales que se conceden en reconocimiento a los trabajos cinematográficos son:

Mejor película: Su entrega data desde 1929 y se concede el premio a la producción de la mejor película anual.

Mejor director. Ese galardón es otorgado a la dirección cinematográfica más destacada. Se entrega desde 1929

Mejor actor. Se entrega desde 1929 y se concede a un actor para premiar la mejor interpretación cinematográfica masculina del año.

Mejor actriz. Se entrega desde 1929 y se premia a una actriz con la mejor interpretación cinematográfica femenina del año.

Mejor guion original. Se entrega desde 1940 y se concede al guionista o a los guionistas que han escrito el mejor guion original cinematográfico del año.

En caso te haya gustado esta nota, te contamos que aquí en Mag podrás saber más de la premiación del cine más esperado del año. Por ende, te dejamos algunos artículos relacionados a la estatuilla dorada más aclamada del sétimo arte.

SOBRE EL AUTOR Jesús Fernández Cabero Periodista. Egresado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Más de 2 años de experiencia en periodismo y redacción en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.