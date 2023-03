Este domingo 12 de junio, el mundo entero posará sus ojos en la edición número 95 de los Premios Óscar. Si bien son las películas, actores y directores los principales protagonistas de esta noche de gala, la icónica Lady Gaga sorprendió al mundo al confirmarse su presentación especial en los escenarios.

A casi nada de celebrarse los Premios Óscar 2023, la decisión de la Academia reveló que la cantante Lady Gaga cantará en la noche de gala su canción “Hold My Hand”, la cual está nominada al Óscar luego de aparecer en la cinta “Top Gun: Maverick”. Tal información fue recogida por el prestigioso portal Variety.

Eso sí, debemos aclarar que esta presentación sorpresa fue tomada a última hora, pues la intérprete de “Poker Face” habría confirmado su ausencia en el coloso del Dolby Theatre de Los Ángeles debido a su apretada agenda tras filmar la nueva cinta de “Joker”.

Sin embargo, la estrella estadounidense logró ‘colarse’ a última hora y será quien saque lustre al estrado de los Óscar 2023, en especial, luego del recordado accidente que protagonizaron Will Smith y el comediante Chris Rock el año pasado.

LADY GAGA Y SU LEGADO EN LOS PREMIOS ÓSCAR

Debemos aclarar que no sería la primera vez que la cantante se presente a los Premios de la Academia. Gaga logró ser nominada a Mejor Canción Original por “Til It Happens To You” durante la cinta “The Hunting Ground” en 2016.

Es más, durante su performance estuvo acompañada de personas sobrevivientes a abusos sexuales y logró cautivar al público asistente con una de las presentaciones más emotivas de los últimos años.

Lady Gaga recibió más de una nominación en los premios de la Academia (Foto: EFE)

Tres años después, la también compositora acudió a la premiación por su nominación a Mejor Actriz tras su papel en “A Star is Born”, así como también por Mejor Canción Original al cantar “Shallow”. En aquella oportunidad, logró ganar en la segunda nómina y se animó a interpretar tal sencillo junto a Bradley Cooper, su coprotagonista en dicho metraje.

Desde entonces, tanto Lady Gaga como el actor comenzaron a ser acechados y elogiados por distintas partes de la prensa, quienes no pasaron por alto la gran química entre ambos.

TAMBIÉN FUE PRESENTADORA

Pero además de participar como candidata a una estatuilla dorada, la artista de 36 años acudió el año pasado como presentadora de los Premios Óscar. En tal oportunidad, la exnovia de Michael Polansky vistió un esmoquin y unos elegantísimos zapatos que realzaron su presencia en aquella ceremonia del 2022.

Su presencia fue vital y estuvo acompañada de Liza Minneli, una leyenda viviente del cine moderno. Ambas dieron el nombre del premio final: la flamante ganadora a Mejor Película.

Liza Minnelli y Lady Gaga fueron las responsables de anunciar al ganador a Mejor película en los Oscar 2022. (Foto: Robyn Beck / AFP)

No hay duda de que los escenarios siempre serán tuyos, Lady Gaga. ¡Enhorabuena por tu pronta presentación!