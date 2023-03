El pasado domingo 12 de marzo se celebró la edición 95 de los premios de la Academia o los Premios Oscar, que distinguen a lo mejor del cine y en una velada que vio a “Everything Everywhere All at Once” como la cinta más importantes del año y a Brendan Fraser como el Mejor Actor.

Y es que el actor, recordado por cintas como “George de la selva” o “La momia”, volvió a la gran pantalla tras varios años de inactividad gracias a su protagónico en “The Whale” (“La Ballena”), el drama dirigido por Darren Aronofsky.

El Oscar de la celeb de Estados Unidos no es el primero que recibe por la cinta, que hace unos días fue acusada de ser “gordofóbica”, pues hace unos días se llevó un premio en los “Critics Choice Awards”, donde pronunció otro emotivo discurso recordando su pasado.

Brendan Fraser volvió al cine en 2022 con "The Whale" (Foto: Michael Tran / AFP)

EL OSCAR DE BRENDAN FRASER

El actor norteamericano volvió por todo lo alto con su papel en “The Whale”, pues se llevó la estatuilla dorada en la primera nominación de su carrera y superando a promesas de la actuación.

El artista recibió el gran premio de Halle Berry y Jessica Chastain, superando a los actores:

Austin Butler en su papel de Elvis Presley en “Elvis”

Colin Farrell en su papel de Pádraic Súilleabháin en “The Banshees of Inisherin”

Paul Mescal en su papel de Calum Paterson en “Aftersun”

Bill Nighy en su papel de Sr. Williams en “Living”

Oscars 2023: el emotivo discurso de Brendan Fraser tras ganar el premio a Mejor Actor. (Foto: Chris Pizzello / AFP)

EL DISCURSO DE BRENDAN FRASER

Luego de que se anuncie su primer Oscar en su larga carrera, el actor se dirigió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, California, para agradecer a la Academia por el premio y a los colaboradores.

“Así que así se siente el multiverso”, comentó con una sonrisa. “Gracias a la Academia por este honor y a nuestro estudio A24 por hacer una película como esta”, añadió.

Del mismo modo, el actor hizo una comparación entre el título de la cinta con el agradecimiento que sentía por el éxito que se encuentra viviendo.

“Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría”, expresó.

Pese a lo complicado, el artista recordó los momentos complicados que vivió hace algunos años, cuando las graves lesiones, el divorcio, el abuso sexual casi destruyen su carrera.

“Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, comentó.

El actor, que se mostró “profundamente agradecido con la Academia” finalizó agradeciendo una vez más a Darren Aronofsky, el director de la cinta y que pensó directamente en él para protagonizar la película.

“No tendría esta nominación sin Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter, A24 y el extraordinario elenco y equipo que me dieron el regalo de Charlie. Un regalo que ciertamente no vi venir, pero es uno que ha cambiado profundamente mi vida. ¡GRACIAS!”, sentenció.