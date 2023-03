Luego de varios años de ausencia, Brendan Fraser volvió a la pantalla grande en “The Whale” (“La Ballena”), el drama dirigido por Darren Aronofsky y que se perfila como uno de los favoritos en la edición 95 de los premios de la Academia, también conocida como los Oscar.

Cabe destacar que hace unas semanas, el protagonista de cintas como “George de la selva”, “La momia”, entre otros, conmovió al recitar un emotivo discurso tras ganar los “Critics Choice Awards” en el que agradeció la oportunidad de volver al cine tras algunos años lejos de las cámaras.

Y es que la película, que ha sido acusada de ser “gordofóbica”, se perfila como una de las favoritas para ganar las tres nominaciones en las que se encuentra incluida (Mejor actriz de reparto, Maquillaje y peinado, y Mejor Actor).

Brendan Fraser en una escena de “La ballena” (Foto: Protozoa Pictures)

LA REUNIÓN DE PEDRO PASCAL Y BRENDAN FRASER

Mientras Brendan es un actor con gran trayectoria que se encuentra reviviendo sus mejores momentos, Pedro Pascal está escribiendo los mejores capítulos de su carrera, destacando en sus roles protagónicos en “The Last of Us” de HBO Max y “The Mandalorian” de Disney Plus.

De hecho, el actor chileno-estadounidense fue uno de los más solicitados en la fiesta previa a los Oscar 2023, la cual se celebró el pasado 10 de marzo en el Sunset Tower Hotel de Los Ángeles, y que estuvo repleta de estrellas como Zoë Kravitz, Ana de Armas, Olivia Wilde, Florence Pugh, Andrew Garfield, Antonio Banderas, Demi Moore, Paul Mescal y Brendan Fraser.

Fue así como las celebs de Estados Unidos se encontraron para compartir una postal que fue celebrada por usuarios en redes sociales.

Como se recuerda, este 12 de marzo también será una gran noche para Pascal, pues la serie que protagoniza, “The Last of Us”, estrenará su cierre de temporada, la cual se retrasará para no chocar con la gala de los Premios de la Academia.

Brendan Fraser y Pedro Pascal en la fiesta previa a la ceremonia de los Oscar (Foto: Altapeli / Twitter)

