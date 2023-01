A inicios del 2000, Brendan Fraser se perfiló como uno de los actores más populares y queridos de Hollywood gracias a sus papeles en cintas como “George de la selva”, “La Momia”, “Crash” o “Al diablo con el diablo”, en las cuales mostraba su versatilidad y carisma.

Sin embargo, la celeb de Estados Unidos luego pasaría por un complicado momento, no solo porque los papeles estelares dejaron de llegarle, alejándose de la actuación, su principal pasión, sino que las lesiones, su divorcio, la depresión y otros problemas pusieron en riesgo no solo su carrera, sino su vida.

Afortunadamente, el actor logró sobreponerse a estos problemas y descubrió que era más popular y querido de lo que él mismo esperaba, y de la mano de Darren Aronofsky volvió al cine de máxima calidad con su papel de “The Whale” (“La ballena”), la cual ha sido un éxito total en taquilla.

Brendan Fraser triunfó en los Critics Choice Awards y se lució con notable cambio físico. (Foto: AFP)

EL DISCURSO DE BRENDAN FRASER EN LOS “CRITICS CHOICE AWARDS”

El 2022 fue un año agitado para el actor norteamericano, pues “Batgirl”, la cinta de Warner y DC Comics en la que era antagonista, se canceló de manera definitiva, dejándole únicamente su papel en “The Whale” como única producción del año.

Sin embargo, esto sería más que suficiente para devolver al artista de 54 años a la cima, pues se llevó el premio a Mejor Actor en los “Critics Choice Awards 2023″ y, con esto, se perfila como uno de los favoritos para los Premios de la Academia.

En su discurso de aceptación, Brendan agradeció al hombre que hizo posible su regreso al cine: Darren Aronofsky, otro veterano de la industria y que conoce de primera mano lo complicado que es el cine en la actualidad.

“Estaba perdido en el desierto. Probablemente debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero me encontraste” inició, Fraser, dirigiéndose a Darren. “Y, como todos los mejores directores, simplemente me mostraste a dónde ir para llegar a donde necesitaba estar”, añadió, recordando los complicados años que vivió lejos de “la gran pantalla”.

Del mismo modo, el carismático actor recordó que pese a las adversidades, siempre existe la superación y envió un emotivo mensaje de lucha ante los problemas.

“Si alguna vez has tenido problemas como los de Charlie, el personaje que interpreto, si has tenido problemas de obesidad, si te has encontrado en momentos oscuros, quiero que sepas que si tienes la fuerza de ponerte en pie y dirigirte hacia la luz, te sucederán cosas buenas”, sentenció.

Brendan Fraser protagoniza "The Whale". (Foto: Captura/YouTube-A24)

BRENDAN FRASER EN “THE WHALE”

En la cinta, el artista de 54 años interpreta a Charlie, un profesor de escuela que abandonó todo por vivir con su novio, aunque luego de ser dejado por este, cae en una profunda depresión que lo lleva a padecer obesidad, superando los 260 kilos y comprometiendo su salud.

Desde su casa, el hombre dicta sus clases frente a una computadora, su único contacto en el mundo y la forma como intenta contactar a su hija Ellie (Sadie Sink), lo cual se convertirá en un verdadero desafío. CONOCE LOS DETALLES.