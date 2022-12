“The Whale” es la nueva cinta de Darren Aronofsky que ha recibido con elogios de la crítica, principalmente por la actuación del actor Brendan Fraser. De hecho, el drama psicológico estadounidense se convirtió en uno de los títulos más ovacionados durante el Festival de Cine de Venecia 2022 cuando fue estrenado en el pasado mes de eptiembre.

La historia de “The Whale” sigue a un hombre de 272 kg llamado Charlie que intenta volver a conectarse con su hija de 17 años. Los dos se separaron después de que él abandonó a su familia por su amante gay, quien murió tiempo después. Debido al dolor y la culpa, Charlie empezó a comer en exceso.

“The Whale” ha conmovido a los espectadores y se ha convertido en todo un éxito. De hecho, la popularidad que ha ganado ha despertado la curiosidad del público por conocer más sobre su historia. ¿Es verdad que se basa en una historia real? Aquí te lo contamos.

"The Whale" es una película de drama psicológico estadounidense por Darren Aronofsky y escrita por Samuel D. Hunter (Foto: Protozoa Pictures)

¿”THE WHALE” ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La película “The Whale” no es una historia de la vida real, pero sí está basada en una obra de teatro de 2012 de Samuel D. Hunter, quien también escribió la película.

El actor Dale Calandra interpretó al Charlie original para la presentación original de la obra en el Victory Gardens Biograph Theatre de Chicago.

Darren Aronofsky había estado tratando de adaptar “The Whale” al cine desde que vio la obra durante su ejecución original y conoció a su escritor, afirmó en una entrevista a la NBC.

La parte que le llevó más tiempo en llevarla a la pantalla grande fue encontrar a la persona indicada que pudiera personificar la humanidad de Charlie.

Finalmente, Darren Aronofsky eligió a Brendan Fraser para este papel luego de ver el trabajo del actor en “Journey to the End of the Night”.

TRÁILER DE “THE WHALE”