Si te olvidaste de guardar una foto o video que publicaste en tus Estados de WhatsApp y este ya desapareció porque se cumplieron las 24 horas de haberse posteado, no te preocupes porque hoy te traigo la solución para recuperarlos. El truco es bastante sencillo pues no hay necesidad de tener que descargar alguna aplicación de terceros, es decir, todo se realiza desde la misma app de Meta. Además podrás volver a tener ese contenido multimedia en una buena resolución, alta calidad o en HD. Eso sí, este tutorial no sirve en caso quieras volver a ver algunos status de tus amigos, ya que eso será imposible si se cumplió un día de haberse puesto en el programa de mensajería. Tampoco te recomiendo emplear apps extrañas como es el caso de WhatsApp Plus ya que esto podría poner en peligro a tu smartphone e información personal, así que tómalo en cuenta.

Cómo recuperar tus Estados de WhatsApp desaparecidos

En Android

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store de Apple. Ahora, entra a la aplicación “File Manager”, es un gestor de archivos que en caso no lo tengas haz clic aquí para descargarlo desde la Google Play Store.

para descargarlo desde la Google Play Store. Ingresa en el apartado “Almacenamiento interno”, “WhatsApp”, “Media” .

. Dentro de esta última sección, vas a ver una carpeta denominada “Status”, aquí encontrarás todas las historias que has subido a WhatsApp.

WHATSAPP | Recuerda habilitar el botón para visualizar los archivos ocultos dentro de tu smartphone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En iPhone

Accede a los “Ajustes” o “Configuraciones” de iOS y entra en “Almacenamiento y datos”.

El siguiente paso es tocar en “Administrar almacenamiento”.

Vas a ver una larga lista con todos los estados que has compartido en WhatsApp .

. Por último, para almacenar un vídeo o foto en la galería solo pulsa sobre ese elemento y aprieta en “Guardar”.

