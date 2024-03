¡Ten mucho cuidado! Si has entrado a WhatsApp a revisar una serie de mensajes o realizar una llamada a través de la plataforma, y has visto que se han abierto tus chats que has dejado ignorados en la app, es posible que te estén espiando. Desde que la aplicación de Meta integró la función para poder vincular tu terminal con hasta 4 dispositivos más se ha convertido en un verdadero problema, pues, en ocasiones, no te percatas de que alguien haya cogido tu móvil y visto todo lo que escribes y recibes a diario. Si tienes sospechas sobre un amigo o de tu propia pareja, conoce el método para poder descrubrirlo ahora mismo y así evites que se sobrepase chequeando cosas que pueden ser netamente personales. Recuerda que finalizado el truco deberás hablar con esa persona que te ha estado espiando para evitar incomodidades futuras.

Cómo saber si tu pareja o amigo espía tu WhatsApp

El truco es bastante sencillo y se puede ejecutar no solo en los iPhone, sino también en los terminales Android .

. Asimismo, no hay que ser un experto ni mucho menos tener que descargar alguna aplicación de terceros que pueda generar el baneo de tu cuenta.

Ahora lo único que hay que hacer será ingresar a WhatsApp.

WHATSAPP | Para evitar que te espíen tu WhatsApp, anda a dispositivos vinculados de inmediato. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Luego deberás ir a Ajustes, y revisar en Dispositivos Vinculados .

. Revisa el listado de celulares en los que se ha logueado tu cuenta.

Lo mejor de todo es que puedes también chequear la ubicación desde donde se encuentra ese móvil.

WHATSAPP | También puedes ver la ubicación exacta de dónde se conectaron para ver tus chats. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De esa forma no tendrás ninguna dificultad saber el lugar exacto donde vive esa persona.

Yo te recomiendo siempre eliminar todas las sesiones que aprecias en ese apartado.

Esto te ayudará bastate a cerrarle el paso a los espías.

Asimismo, trata de colocarle una contraseña aparte a tu móvil como activar el FaceID o el desbloqueo por huella dactilar.

