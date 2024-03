Durante varios meses he estado protegiendo la seguridad de mis conversaciones, ya sea ocultando la última hora de conexión y hasta evitando que mis amigos visualicen que estoy “en línea”. Pero los desarrolladores de WhatsApp quieren ir más lejos y han habilitado un nuevo botón que es capaz de mejorar la privacidad de todos tus chats a fin de que no tengas miedo de escribir o que todo se va a filtrar por algún lado: se trata de la herramienta llamada “cifrados de extremo a extremo”. ¿Qué significa? Esta aparece ni bien inicias sesión en la app de Meta, justo en la parte baja del nombre de contacto. Con ella protegerás desde los famoso stickers que compartes hasta los videos más curiosos que mandas a tu mejor compañero de trabajo o tus familiares. Se espera que este también se vea reflejado en los grupos que tienes en tu smartphone. Cabe precisar que este aviso no te saldrá en WhatsApp Plus ya que el APK no ofrece ningún tipo de convenio con el programa de Mark Zuckerberg.

Qué significa “cifrados de extremo a extremo” en WhatsApp

Si has visto que aparece un cintillo en la parte de abajo del nombre de tus contactos que dice “Cifrados de extremo a extremo”, pues aquí te digo todo acerca de ese botón .

. Se trata de una función que te ayudará a proteger tus conversaciones sin que un tercero pueda visualizarlo .

. De esa manera nadie, incluyendo WhatsApp, podrá ver lo que escribes o lo que envías.

WHATSAPP | De esta manera podrás activar el nuevo botón de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En caso quieras que la app de Meta revise un contenido, solo deberás reportar al contacto .

. Si no te aparece el famoso “cifrados de extremo a extremo”, lo mejor será ir a los Ajustes de WhatsApp .

. Allí dirígete a Cuenta, luego a Notificaciones de seguridad.

WHATSAPP | De esta manera sabrás si tu conversación de WhatsApp está cifrada o no. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese momento anda al botón que se encuentra deshabilitado y listo.

Con ello ya tendrás la posibilidad de ver debajo del nombre de tus contactos la opción de “Cifrado de extremo a extremo”.

Cabe precisar que con este nuevo botón ya no aparecerán las notificaciones en la pantalla de tu chat. Ello para que no tengan un espacio en tus conversaciones y sea más discreto.

