WhatsApp todavía no ha desarrollado su propio teclado y depende de uno externo para que los usuarios puedan enviar y recibir mensajes textuales, no se sabe si la compañía de Mark Zuckerberg tendrá intenciones crear su keyboard a futuro, aunque esto no sería un reto muy grande si hasta ya cuentan con la inteligencia artificial Meta AI. La mayoría utiliza Gboard, el teclado de Google, sin embargo, la referida aplicación viene con la herramienta “corrección automática” activada de forma predeterminada, sin duda es un problema porque a veces corrige palabras bien escritas, ¿Quisieras desactivarla para que tus mensajes no vuelvan a tener errores? A continuación te enseñaré los pasos del proceso.

Así puedes desactivar el corrector automático de palabras en WhatsApp

Primero, entra a la aplicación Gboard .

. Se desplegarán varias opciones.

Ahora, presiona sobre el apartado que dice “ Corrección ortográfica ”.

”. Desplázate hacia abajo, busca y desactiva el interruptor denominado “ Corrección automática ”.

”. Cierra la app, no te preocupes que se van a conservar los cambios.

El siguiente paso es abrir WhatsApp (antes verifica si no cuenta con actualizaciones pendientes).

(antes verifica si no cuenta con actualizaciones pendientes). Ingresa a cualquier conversación personal o grupal.

Finalmente, escribe una palabra incorrecta y ya no será corregida por el teclado de Google.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

