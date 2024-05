Una de las fechas más importantes del calendario será este viernes 10 de mayo, en donde se celebrará en México el “Día de las Madres”. ¿Ya le has preparado algún mensaje a tu progenitora? Si aún no, entonces aquí te comparto una nota para que demuestres tu creatividad copiando y pegando esas oraciones encantadoras. Pero no es lo único, también existe un modo que te encantará, sobre todo si deseas decorar el celular de tu familiar con un aspecto lleno de rosas, corazones y hasta una foto tuya o con todos tus hermanos. Lo bueno es que este truco lo puedes emplear en WhatsApp sin ningún tipo de problemas, aunque sí o sí deberás descargar una app de terceros para que funcione con normalidad. Sigue los pasos que te indico hoy.

Cómo activar el “modo Día de las Madres” en WhatsApp

El paso uno será descargar la aplicación Nova Launcher en tu dispositivo móvil. Puedes obtener la app a través de Nova Launcher usando este enlace . Luego abre el programa y define el estilo de la pantalla de tu smartphone.

Luego abre el programa y define el estilo de la pantalla de tu smartphone. A continuación tienes que establecer Nova Launcher como predeterminado . Allí solo ingresa a la app y pulsa sobre el cintillo de color naranja. Verás que se te muestra el cambio de la capa de personalización de tu smartphone. Selecciona el que te parezca y listo.

. Allí solo ingresa a la app y pulsa sobre el cintillo de color naranja. Verás que se te muestra el cambio de la capa de personalización de tu smartphone. Selecciona el que te parezca y listo. El tercero paso será ingresar a tu navegador favorito y allí buscar un ícono que represente el Día de la Madre, pueden ser unas rosas, un corazón rosado o una frase . Cabe precisar que es mejor que se encuentre en PNG y en transparente.

. Cabe precisar que es mejor que se encuentre en PNG y en transparente. Posteriormente, vas a ir al ícono de WhatsApp que se encuentra en la parte principal de la pantalla de tu dispositivo. Presiona sobre ella dos segundos y verás un panel que dice “Editar”. Ahora nuevamente dale en el ícono de la app de Meta, elige Aplicaciones, Fotos y busca la imagen que descargaste anteriormente .

. En ese instante, deberás determinar el tamaño del ícono y qué tan preciso deseas que sea. Cuando culmines, ya tendrás el “modo Día de las Madres” en tu smartphone.

WHATSAPP | Eso sí, recuerda que tienes que definir Nova Launcher como predeterminado. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

