Una de las cosas que me había gustado de WhatsApp es que podías mandar videos instantáneos con solo presionar el botón del micrófono. Sin embargo, al parecer, la app de mensajería rápida desistió de esa función durante bastante tiempo, generando que usuarios no lograran activarlos como debería. Ahora, con la última versión de la plataforma de Meta ha recuperado esa particularidad nuevamente a fin de que crees esos clips circulares para enviárselos a todos tus amigos, compañeros de trabajo o pareja. Lo mejor es que no necesitas una marca específica de celular, ya que todos lo pueden lograr, ni tampoco una app de terceros. Solo sigue los pasos que te dejo en este tutorial.

Cómo volver a enviar videos circulares en WhatsApp

Lo primero será actualizar la aplicación de Meta .

. Para ello ingresa a Google Play o iOS Store .

o . Chequea si ya la tiene o simplemente dale en “Descargar” la última versión .

. En ese instante abre WhatsApp .

. Antes debías de presionar el ícono del micrófono una vez rápidamente para cambiarla por una cámara.

WHATSAPP | Ahora sí se pueden activar los videos instantáneos en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora es completamente distinto.

Solo tienes que ir a cualquier conversación y, en la parte baja, observarás el ícono de la cámara .

. A continuación desplázala hacia arriba.

WHATSAPP | Luego aparecerá un círculo para que puedas grabarte en 50 segundos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Notarás que se abrirá los mensajes de videos instantáneos y con ella nuevamente podrás grabar esos clips de 50 segundos .

. Tu amigo verá ese clip en forma circular.

