WhatsApp ya te permite crear grupos con hasta 256 personas, desde donde puedes mandar diversidad de documentos como fotos, videos, compartir los stickers favoritos que has creado, etc. Pero a veces siempre quieres tiempo para decorar esa conversación, ponerle una foto de perfil, añadir una descripción o elegir un buen nombre. Es por esa sencilla razón que hoy te brindaré un sencillo truco para poder crear un grupo en la plataforma de Meta sin la necesidad de añadir a tus contactos o amigos cercanos. ¿Cómo se hace? Es bastante fácil. Solo deberás seguir estos pasos y no hay esa necesidad de descargar alguna aplicación de terceros o los famosos APK que pueden dañar tu equipo. Simplemente realiza todo lo que te brindo en este tutorial para que no falles.

Cómo crear un grupo de WhatsApp sin añadir contactos

Lo primero será actualizar la aplicación desde Google Play o iOS Store .

. Una vez hecho eso, anda a WhatsApp y presiona en los tres puntitos de la esquina superior .

. Observarás la pestaña que dice “Crear grupo” o “Nuevo grupo” .

. Dale allí y luego aparecerá tu listado de contactos. No selecciones a nadie.

WHATSAPP | Así se aprecia tu grupo sin contactos en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En su lugar pulsa en el botón de la lupa . Escribe tu número de teléfono .

. . WhatsApp te dirá si deseas añadirlo , dile que sí.

, dile que sí. Ahora es necesario que debas poner un nombre a tu grupo.

WHATSAPP | De esta manera solo tú podrás tener el grupo de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Presiona en “Listo” y con eso ya acabaste .

. Recuerda que puedes invitar a cualquier persona a que se una a tu grupo de WhatsApp a través de un enlace, para que así no tengas que estar agendándolos.

