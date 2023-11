WhatsApp sigue realizando cambios radicales en su aplicación de mensajería rápida. Cada una de las funciones que agrega permite interactuar de forma totalmente distinta con nuestros amigos, como es el caso de los videos circulares, los chats de voz, entre otros.

Pero, por curiosidad, siempre nos gusta tener una foto o video publicada en los estados de nuestros amigos. ¿Sabes cuál es la mejor forma de descargarlos? Pues es bastante fácil y no hay necesidad de tener que instalar aplicaciones de terceros mas que el mismo WhatsApp .

Eso sí, recuerda que la otra persona no se enterará de que has descargado su estado. No dejarás huella ni nada por el estilo.

Cómo descargar un estado de WhatsApp sin que se enteren

Lo primero que debes hacer será ir a WhatsApp.

Luego nos vamos a los Ajustes de la aplicación de Meta.

Allí nos dirigimos a la opción de “Privacidad” y desactivamos “Confirmaciones de lectura”.

Ahora tenemos que abrir el estado de nuestros amigos.

Una vez hecho eso, deberás ingresar a la carpeta del almacenamiento interno de tu celular.

Anda a Android, luego Media, Com.WhatsApp, WhatsApp, Media.

En ese momento debes habilitar la función para ver carpetas ocultas.

WHATSAPP | Esta es la carpeta oculta donde se almacenan todos los estados de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cuando lo hayas activado, verás un file que dice “Status”.

Pulsa sobre ella y observarás que están todas las fotos de los estados de WhatsApp de tus amigos.

Lo mejor de todo es que no hay necesidad de descargar programas.

Solo debes copiar la foto o video que deseas conservar y ponerlo en la carpeta que más te guste.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui

