¿Alguna vez te has equivocado en mandar un mensaje a alguien que no querías? WhatsApp se está llenando de cosas bastante curiosas como el nuevo diseño en los iPhone y en los Android, además de poder cuidar mejor tu seguridad, entre otros. Pero también hay un truco que no muchos se han atrevido a probar: se trata de la opción para eliminar un texto “para todos” pese a que fue leído o abierto. ¿Cómo se hace? ¿Me descubrirán? Pues aquí te explicaré todos los detalles y no hay necesidad alguna de tener que descargar aplicaciones de terceros o los denominados APK. El único requisito es que cuentes con la plataforma de Meta completamente actualizada en tu terminal, sea con iOS o Google.

Cómo eliminar “para todos” un mensaje leído en WhatsApp

Revisa si tienes la última versión de WhatsApp .

. Para ello anda a Google Play o iOS Store . En caso no sea así, simplemente actualízala.

o . En caso no sea así, simplemente actualízala. Ahora solo deberás ingresar a la app de mensajería rápida.

Ingresa a la conversación donde está el texto que deseas eliminar.

Pulsa sobre él y aún te aparecerá el botón de “eliminar para todos”.

WHATSAPP | Recuerda que solo tienes cerca de 60 segundos para eliminar ese mensaje leído en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si tu amigo ha visto el mensaje y lo ha leído, solo tienes alrededor de 60 segundos para borrarlo por completo .

. En caso pase ese tiempo, ya no te saldrá mas que la opción de “eliminar para mi” .

. Recuerda que si aún no lo ha visto, tienes hasta un día completo para suprimirlo.

De igual manera sucede cuando deseas editar un texto.

Eso sí, no se sabe si se trata de un bug de WhatsApp, pero, por lo menos, se te brinda esa ventaja.

