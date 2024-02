Aunque no lo creas, WhatsApp Messenger es una de las aplicaciones instaladas en tu dispositivo móvil que consume un gran porcentaje de batería, pues la integración de pesadas herramientas hacen que la referida plataforma perteneciente a Meta agote más energía que hace algunos años, significa que sacrificas menos tiempo de duración de batería por una mejor experiencia al momento de chatear con tus contactos.

Es importante mencionar que gastas más batería cuando realizas una llamada o videollamada, sobre todo ahora que existe la función para compartir la pantalla de tu teléfono durante el transcurso de la comunicación, sin embargo, también agotas una considerable cantidad de energía si sueles enviar mensajes de voz, tomas fotografías, grabas videos o compartes archivos multimedia.

Muchos usuarios no saben que WhatsApp consume batería mientras no la utilizas, quiere decir que te perjudica cuando la app se ejecuta en segundo plano, ¿Quisieras evitarlo? He probado un sencillo truco muy efectivo y aquí te diré lo que debes hacer para que ahorres entre un 4% y 7% de energía.

La guía para que WhatsApp no consuma batería en segundo plano

Primero, ubica el ícono de WhatsApp en tu smartphone Android.

en tu smartphone Android. Ahora, púlsalo por unos segundos hasta que se desplieguen algunas opciones.

El siguiente paso es tocar el ícono de la “ i ” que se ubica en el extremo superior derecho.

” que se ubica en el extremo superior derecho. Accederás a la “Información de la aplicación”.

Desplázate hacia abajo y oprime el apartado que dice “Batería”.

Aquí te aparecerán tres alternativas: “ No restringido ”, “ Optimizado ” y “ Restringida ”.

”, “ ” y “ ”. Finalmente, selecciona la última para que la app no agote energía mientras se ejecuta en segundo plano .

. Ten en cuenta que podrían haber ciertas complicaciones, como por ejemplo: el retraso de las notificaciones.

Mira estos trucos de WhatsApp que te sugiero

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: