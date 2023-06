Ya no tendrás que confiar en tu memoria. El servicio de mensajería instantánea más importante de todo el mundo, no referimos a WhatsApp, viene presentando constantes actualizaciones con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, no solo para corregir los posibles fallos de seguridad o modificar la interfaz principal del aplicativo, sino también para agregar novedosas herramientas, una de estas evitará que te equivoques en el orden al momento de seleccionar varias fotos, videos o GIFs, ¿Quieres saber cómo activar y utilizar dicha función? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Los cambios en el “selector de medios” harán que mantengas la secuencia de los elementos que quieres compartir, por ejemplo: supongamos que has tomado varias fotos en un partido de fútbol (20 en total), lo ideal sería enviarlas cuando comienza la jugada, se acercan al arco, meten gol y la celebración, pero debido a que son muchas imágenes es posible que te confundas al momento de seleccionarlas. Recordemos que al escoger los archivos no aparece un número, sino un check de confirmación.

Este check ha sido cambiado por unos números que te ayudarán a mantener un control de selección, ahora aparecerá 1, 2, 3, 4, etc., en la parte superior derecha del archivo. Es necesario destacar que ahora WhatsApp te permite compartir más de 100 fotos, videos o GIFs al mismo tiempo, por supuesto que cada uno no pese más de 2 GB.

Los pasos para no confundirte en el orden cuando envías fotos y videos por WhatsApp

La característica se encuentra en el programa beta de WhatsApp para los usuarios de Android , no te preocupes que aquí te diremos cómo descargarla.

, no te preocupes que aquí te diremos cómo descargarla. Primero, ingresa a la Google Play Store de Android .

. En la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”.

Entra a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Accede a la beta de WhatsApp (es la misma aplicación).

Abre cualquier conversación, personal o grupal > presiona el ícono del clip > “Fotos y videos” > pulsa por unos segundos sobre cualquier imagen hasta que se seleccione.

Verás que ya no aparece un check, sino el número “1″.

Escoge la segundo con un toque y esta tendrá el “2″. Así evitarás confundirte.

Vista previa del nuevo selector de medios. (Foto: WabetaInfo)

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: