Desde hace algunas semanas me puse a pensar si existe un truco de WhatsApp para poder visualizar todas tus conversaciones o los mensajes que te llegan durante el día sin necesidad de ingresar a la aplicación, pues déjame decirte que lo encontré. Ahora empleo siempre esa herramienta para no perderme de nada de lo que escriben mis amigos o familiares, y solo contesto en el caso de que sea urgente. Eso sí, si tienes un grupo silenciado es posible que no lo veas. Eso sí, el único requisito es que tengas un celular Android para poder emplear el tutorial ya que los iPhone no tienen esa cualidad. Además no hay necesidad de tener que descargar alguna APK que puede dañar tu equipo en menos de lo que te imaginas. Solo sigue estos pasos al pie de la letra.

Cómo leer tus mensajes de WhatsApp sin entrar a la app

Lo primero es chequear si tienes una nueva versión de WhatsApp esperando a que la descargues.

En caso encontrar una en Google Play, lo mejor será instalarla en tu terminal Android .

. Ahora dirígete a un espacio en blanco dentro de la pantalla de tu celular.

Presiona dos segundos y aparecerá en la parte baja una serie de opciones. Yo usé la de Widgets .

. Pulsa allí y ahora simplemente anda al Widget de WhatsApp.

WhATSAPP | Para empezar deberás habilitar los widgets en tu celular Android. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Elige el que tiene forma de cuadrado y con el que puedes ver tus chats.

Determina el tamaño. Yo te recomiendo que esta ocupe toda la pantalla.

Y listo. Cuando menos lo esperes, verás que todos los mensajes que recibes aparecerán en orden en el rectángulo.

Eso sí, si hay necesidad de tener que responder un chat, deberás abrir WhatsApp para hacerlo o simplemente usar la barra de notificaciones.

WHATSAPP | De esta manera se verá el widget de WhatsApp para chequear tus chats sin ingresar a la app. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

