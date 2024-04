Como se recuerda, los canales de WhatsApp Messenger son unos tipos de chats de comunicación unidireccional, quiere decir que solo el administrador puede enviar mensajes o archivos multimedia, las demás personas o seguidores se limitan a reaccionar con emoticones al contenido que reciben. Millones de usuarios, famosos o empresas crearon sus propios canales por el gran éxito que han tenido, pero hay una clara desventaja, el propietario no puede responder a las actualizaciones que comparte debido a que no existe la opción “Deslizar para contestar”, sin duda evita que cites mensajes específicos, asimismo, no ayuda a mantener una continuidad y contexto al interior de la conversación. Frente al referido inconveniente, acaban de agregar la herramienta para responder a las actualizaciones en tu canal, ¿Quieres saber cómo habilitarla? A continuación te explicaré el proceso de forma detallada.

Así puedes activar la función “deslizar para responder mensajes” en tus canales de WhatsApp

Antes de comenzar, es necesario aclarar que esta característica por el momento solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de iOS .

. ¿Cómo obtenerla? Primero descarga TestFlight en la App Store .

. Tras haberla instalado, abre este enlace para solicitar un puesto en el programa de prueba.

en el programa de prueba. Serás derivado de nuevo a TestFlight.

Pulsa en “Aceptar” e iniciará la instalación de WhatsApp Beta en tu teléfono.

Abre la app de mensajería (es la misma) y presiona sobre la pestaña “ Novedades ”.

”. Ubícate en la sección “ Canales ” e ingresa al que administras.

” e ingresa al que administras. Ahora, desliza hacia la derecha el mensaje o archivo multimedia a responder .

. Finalmente, escribe lo que piensas o adjunta algún elemento y procede a enviarlo.

Vista previa de la función "deslizar para responder" en los canales de WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Aquí te brindo más trucos de WhatsApp

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

Síguenos en nuestras redes sociales: