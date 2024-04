WhatsApp cambiará pronto. Según WAbeta Info la app de mensajería rápida no solo te traerá una función para activar la inteligencia artificial a través de Meta IA, sino también la modalidad para cambiar el color completo de la plataforma. Aunque no hay fecha de funcionamiento de esta herramienta, se espera que sea pronto se habilite. Por mientras hoy te mostraré un sencillo tutorial para que así obtengas el famoso “modo plátano”, algo que ha causado no solo interés en varios usuarios, sino también en quienes desean darle un estilo diferente a la plataforma perteneciente a Mark Zuckerberg. Cabe precisar que esto solo lo puedes realizar, de momento, en los terminales Android.

Cómo activar el “modo plátano” en WhatsApp

El primer paso será instalar la aplicación Nova Launcher en tu equipo .

. Para ello solo debes ir a Google Play y colocar el nombre de la app .

. Una vez que lo hayas descargado, define el estilo de los botones de la pantalla principal de tu smartphone .

. El segundo paso será recurrir a tu navegador favorito, sea Chrome, Safari, Mozilla, entre otros, y buscar la imagen del ícono de WhatsApp en color amarillo. Trata de que sea similar a la tonalidad de un plátano.

WHATSAPP | Recuerda siempre establecer como predeterminado Nova Launcher para que no hayan inconvenientes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez culminado el proceso, queda el tercer paso. Abrir Nova Launcher y definirla como predeterminada .

. Para ello presiona la barra superior naranja de la app y cambia la capa de personalización .

. En ese instante regresa al escritorio de tu móvil. Solo tienes que pulsar sobre el ícono de WhatsApp 2 segundos.

Aparecerá un menú de opciones. Presiona en “Editar” . Luego anda al logo de la app de Meta.

. Luego anda al logo de la app de Meta. Se mostrará un recuadro donde debes acceder a Aplicaciones, Fotos y posteriormente tienes que seleccionar la imagen que descargaste anteriormente.

WHATSAPP | Así es como te debe quedar el "modo plátano" en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cuando lo logres, determina su tamaño y listo. Ya tendrás el “modo plátano” en WhatsApp.

Recuerda que puedes modificar la tonalidad del ícono de la aplicación de Mark Zuckerberg como desees.

