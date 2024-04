WhatsApp sigue implementando varios emojis. En la actualidad son más de 720, algunos que uso con mayor frecuencia frente a otros. Si bien los más comunes en las conversaciones son las famosas caritas amarillas, cabe precisar que existen otros que gozan de una estructura rara y a la vez desconocida. Tal es el caso del emoticón denominado en inglés como “Eye in Speech Bubble” u “Ojo en una burbuja de texto”. ¿De qué trata? De seguro has pensado que tiene que ver con algún tipo de brujería o simplemente de un encanto, pero no tiene nada de eso Este emoticón se encuentra en la sección de símbolos de la app de Meta y hoy te daré no solo una explicación exacta para que lo puedas emplear, sino también cuándo puedes usarlo en tus chats.

Qué significa el emoji del “Ojo en una burbuja de texto” en WhatsApp

Este emoji combina un ojo y un globo de texto, muy similar al de las caricaturas.

El emoticón tiene un significado bastante particular y s imboliza que está presenciando u observando una conversación.

Se utiliza para indicar que alguien está prestando atención a una discusión.

WHATSAPP | El emoji del ojo es más que un símbolo y se encuentra en WhatsApp en el lado de las figuras. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo puedes emplearlo cuando estás recolectando información importante o enfatizando la necesidad de estar atento o tener cuidado con lo que se dice.

o enfatizando la necesidad de estar atento o tener cuidado con lo que se dice. También representa una campaña contra el acoso, según explica Emojipedia.

WHATSAPP | Así se ve el emoji del "Eye in Speech Bubble" en sus diversas plataformas. (Foto: Emojipedia)

Además está relacionado bastante contra el acoso escolar, que irrumpió de forma viral en 2015 bajo el nombre de ‘I Am A Witness’ .

. El emoji de “eye in speech bubble” se agregó a Emoji 2.0 en 2015.

Cuándo puedes usar el “Ojo en una burbuja de texto” en WhatsApp

Estoy siguiendo esta conversación de cerca👁️‍🗨️

No puedo creer lo que estoy viendo en el chat.👁️‍🗨️

Manténgase al tanto de la información que se comparte aquí👁️‍🗨️

