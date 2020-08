¿Tu amigo ha tomado la dura decisión de ocultar el doble check azul en tus conversaciones de WhatsApp ? ¿Ya no puedes ver si ha leído tus mensajes o no? Tranquilo, no todo está perdido. Existe un truco bastante útil para que puedas averiguar por tu cuenta a qué hora han visto tus notificaciones.

Lo mejor de todo es que no tienes que instalar ninguna aplicación de terceros. WhatsApp lo tiene todo y solo era cuestión de explorar un poco para así conocer si ignoraron tu conversación.

Recuerda que el doble check azul significa que alguien ha leído tu mensaje, si este no aparece y se queda en plomo quiere decir que aún no lo ha abierto o simplemente ha ocultado esa información por medio de los Ajustes de la aplicación.

¿Quieres saberlo en WhatsApp ? Para descubrirlo y sorprendas a tu compañero sobre por qué no te responde, deberás hacer los pasos que te mencionamos a continuación.

CÓMO SABER A QUÉ HORA LEYERON TU MENSAJE DE WHATSAPP AUNQUE LA OCULTEN

Lo primero que debes saber es que este truco solo funcionará si tienes desactivado el bloqueo por huella dactilar de WhatsApp , asimismo también chequea que no tengas desactivado el modo de leído. Luego de ello has estos pasos:

Primero deberás enviar un mensaje a tu amigo por WhatsApp

Chequea si te ha respondido en unos cuántos minutos.

Si no lo ha hecho y ves que tu mensaje se ha quedado en doble check plomo, entonces selecciona el mensaje pulsándolo 2 segundos.

Recuerda seleccionar el mensaje de WhatsApp para descubrir si leyeron tu mensaje o no. (Foto: WhatsApp)

En ese momento se mostrará una pequeña pantalla en la zona superior de WhatsApp donde deberás presionar los tres puntitos

En el pequeño recuadro pulsa sobre “Info”

Cuando pulses "info" podrás ver toda la información sobre tu mensaje. (Foto: WhatsApp)

Allí verás si tu mensaje fue entregado y leído. Si ha sido leído, entonces verás el doble check azul y listo.

Cabe precisar que este truco solo funciona en los dispositivos Android. En los terminales de iOS no es posible hacerlo de momento. No sabemos si se trata de un bug o error de WhatsApp .

