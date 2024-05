Desde que te creaste por primera vez tu cuenta de WhatsApp Messenger has compartido y he recibido miles de mensajes (textos, emojis, stickers y archivos multimedia), ya sea por tus conversaciones personales, grupales o comunidades, sin embargo, hoy te enseñaré el increíble truco para saber cuál fue el primer mensaje que le enviaste a un contacto específico, como tu ex pareja por ejemplo, no será necesario que realices scroll por el extenso historial del chat, tampoco descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados de la versión original de WhatsApp. Solamente harás uso de la herramienta denominada “buscar por fecha” que la mayoría de usuarios no conoce. Toma nota.

Así puedes saber cuál fue el primer mensaje que le enviaste a alguien por WhatsApp

Primero, corrobora qué WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

Ingresa a cualquier conversación, ya se personal o grupal.

El siguiente paso es oprimir sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones.

Procede a tocar la que dice “ Buscar ”.

”. Presiona el botón del calendario .

. Como será complicado saber la fecha exacta de la primera vez que le hablaste a alguien, elige un año muy antiguo, cualquier día y mes .

. Por ejemplo: 12 de enero de 2005.

Finalmente, la app te llevará al primer mensajes que enviaste o recibiste en el chat.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: