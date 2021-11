Hay muchos motivos para que alguien decida eliminar su cuenta de WhatsApp, los principales son los siguientes: la aplicación no le brinda suficiente seguridad y privacidad; optó por otra plataforma de mensajería instantánea; su cuenta ha sido suspendida temporalmente o para siempre por infringir los términos y condiciones de la compañía; por último, decidió cambiar de número porque recibe constantes amenazas por parte de desconocidos. ¿Quieres saber si alguien ha eliminado su cuenta? aquí te explicaremos cómo averiguarlo.

Seguramente alguna vez has estado hablando con alguien y de repente ya no te contestaba los mensajes, asimismo, en su foto de perfil aparecía la clásica imagen de una persona incógnita. Lo primero que pensarías es que te han eliminado o bloqueado de WhatsApp, pero, no siempre es así, cuando ocurre esto cabe la posibilidad de que la persona haya cambiado de número o eliminado su cuenta.

CÓMO SABER SI UN CONTACTO HA ELIMINADO SU CUENTA

Saber si un usuario no tiene cuenta de WhatsApp o si la ha eliminado muy simple.

Primero, abre la aplicación y toca los tres puntos verticales que se ubican en la parte superior derecha.

Ahora, ingresa en ‘Ajustes’.

Se abrirán varias opciones, desplázate hacia el final y elige el que dice ‘Invitar amigos’.

Aquí te aparecerán la lista de todas las personas que has agregado últimamente o hace mucho tiempo y que no tienen o han eliminado su cuenta de WhatsApp.

. Cuando elijas a uno, la aplicación abrirá la app de mensajes del móvil para enviarle un SMS a ese contacto.

El mensaje de invitación será el siguiente: Chatea conmigo en WhatsApp, una aplicación rápida, simple y segura con mensajes y llamadas gratis para comunicarnos. Descarga en hhttps://whatsapp.com/dl/

Listo, de esta forma cuáles son todos los contactos registrados en tu móvil que han eliminado su cuenta de WhatsApp. Otra manera, si es que quieres saber por un usuario en específico, es buscar su nombre en la lista de contactos, si en la parte derecha le aparece un botón de color verde con la palabra Invitar, quiere decir que la ha eliminado.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.