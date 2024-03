Cada vez que quieres hallar un archivo multimedia de WhatsApp enviado o recibido accedes a una determinada conversación personal o grupal y lo busca través de la sección denominada “Archivos, enlaces y documentos”, sin embargo, aquí no incluyen a otros importantes elementos, como por ejemplo: los GIFs, audios y encuestas, significa que debes ubicarlos por el extenso historial de mensajes del chat. En esta oportunidad te enseñaré el mejor truco para encontrar rápidamente un archivo multimedia, no descargarás aplicaciones de terceros, programas modificados o la versión beta, pues se trata de unos filtros de búsqueda propios de la referida plataforma de comunicación instantánea. Es necesario aclarar que el proceso a mostrarte también aplica con las comunidades, pero no en canales. Aclarando el punto, sigue todos los pasos sin omitir ninguno.

Así puedes encontrar archivos de WhatsApp en pocos segundos

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de la lupa que se ubica en el extremo superior derecho.

Se habilitarán las siguientes herramientas: “(chats) No leídos”, “Fotos”, “Videos”, “Enlaces”, “GIFs”, “Audios”, “Documentos” y “Encuestas”.

Oprime el filtro que quieres buscar, supongamos “Documentos”.

Te aparecerán todos los documentos enviados o recibidos (organizados por fecha)

Word figura de color azul, Excel de verde, PDF de rojo y PPT de naranja.

¿Solamente quieres los elementos de un contacto o grupo específico? En la barra de búsqueda escribe el nombre exacto del usuario o chat.

En la barra de búsqueda escribe el nombre exacto del usuario o chat. Desplázate hacia abajo hasta llegar a un determinado día y toca sobre el archivo que deseas encontrar .

. Finalmente, abre el documento.

