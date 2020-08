WhatsApp es una de las aplicaciones más versátiles que puedes encontrar actualmente en el mundo de Google Play y iOS Store . Esta se puede adaptar a cualquier dispositivo: entre móviles, laptops y PC. Pero también existe un truco para que lo puedas usar en el televisor.

Si bien WhatsApp es la app más descargada en el mundo por encima de sus competidores como Messenger o Telegram, el programa de mensajería rápida destaca por su sencillez y la posibilidad de poder enviar documentos o hacer llamadas internacionales totalmente gratis.

Pero no solo puedes utilizar la versión Web de WhatsApp para tu computadora, también existe un truco bastante sencillo para usarla sin problemas de conexión en la pantalla de tu televisor.

¿Cómo se hace? El truco es bastante simple y no es necesario tener un celular específico o un determinado sistema operativo en tu televisor: como Android o Tizen. Para ello deberás seguir los pasos que te mencionamos.

CÓMO ABRIR Y CHATEAR POR WHATSAPP EN EL TELEVISOR

Cabe precisar que lo primero que debes saber es que este truco se puede ejecutar desde tu terminal Android, los celulares como los iPhone no cuentan con esta modalidad al no ser compatibles con la mayoría de los televisores. Luego has estos pasos para llevar WhatsApp a tu TV:

Lo primero que debes hacer es ingresar a tu terminal y bajar el panel de notificaciones.

Tras ello verás un ícono que dice “Proyección inalámbrica” o en su defecto “Smart view”.

Cuando lo hayas pulsado, tu smartphone empezará a buscar un dispositivo cerca para que vea lo que sucede en tu celular, pero en otra pantalla.

Para poder ver WhatsApp en tu TV deberás encender la función se Smart View o proyección inalámbrica. (Foto: WhatsApp)

Tras detectarlo, verás que aparece el nombre de tu TV. Selecciónala. Si tienes un Chromecast, también puedes conectarlo a esta alternativa.

Finalmente verás que la pantalla de tu celular se proyecta en tu televisor. Ahora abre WhatsApp y listo, ya podrás chatear desde la tv.

Recuerda que si la pantalla de tu celular se apaga a fin de ahorrar batería, también el display de tu televisor se verá en negro o, en caso de que lo tengas activo, el Always display on. De esta forma podrás usar WhatsApp en la TV.

