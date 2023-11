Si eres de las personas que no le simpatiza los Canales de WhatsApp , tenemos una solución para que no los veas, por el momento. La famosa herramienta para poder ver lo que tus artistas favoritos hacen, o enterarte primero de ciertas noticias, no gusta a varios usuarios.

Anteriormente la pestaña Novedades solo te presentaba solo los Estados, es decir, fotos o videos que colgaban tus amigos y que desaparecían en 24 horas; sin embargo, con la llegada de los Canales, todo eso cambió, generando el desagrado de muchos ciudadanos.

Para dejar de ver los Canales de WhatsApp solo hay un camino. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de instalar alguna aplicación de terceros.

Cómo volver a ver los Estados de WhatsApp en vertical

Lo primero que tienes que saber es que, si te gustan los Canales lo mejor será no emplearlo.

Tras ello simplemente nos vamos a WhatsApp completamente actualizado.

Este truco lo puedes hacer en tu dispositivo Android o iPhone.

A continuación anda a la pestaña de Novedades.

Cuando ingreses, si sigues a algún Canal, lo mejor será que le des unfollow.

Si son varios, anda uno por uno. Solo debes pulsar los tres puntitos de la esquina superior y darle en Dejar de Seguir.

Cuando culmines, cierra WhatsApp y vuélvelo a abrir.

Ahora anda a Novedades y observarás que ya no aparecen los Canales.

Por ende verás que los Estados de WhatsApp se muestran de manera vertical.

Los canales están debajo de todos los Estados. De esa forma no te perderás ninguna de las fotos o videos que suben tus amigos a WhatsApp.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

