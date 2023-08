El mes de agosto todavía no acaba y los millones de usuarios de WhatsApp no dejan de sorprenderse con las frecuentes actualizaciones que están llegando casi a diario al referido servicio de mensajería instantánea, las cuales no solo incluyeron modificaciones en su interfaz principal, sino también importantes funciones que facilitarán el uso del aplicativo, ¿Quieres saber de cuáles hablamos? en Mag lo explicaremos de inmediato.

El modo multidispositivo fue una de las herramientas que nadie imaginó que incorporen en WhatsApp hace más de cinco años, pero no es la única, ahora hasta puedes compartir fotos en HD e incluso registrar y administrar dos cuentas en una misma aplicación sin la necesidad de recurrir a “Dual Messenger”.

Por ejemplo: hoy acaban de anunciar el desarrollo del envío de videos en HD, y aunque todavía no se tienen muchos detalles sobre la nueva opción, las actualizaciones continuarán en los próximos días de agosto, por supuesto que la mayoría aún estarán en la etapa de prueba en el programa beta.

Estas son las nuevas funciones de WhatsApp que salieron en agosto 2023

Nueva interfaz de usuario: la versión de Android cambió radicalmente y ahora tiene un parecido a la de iOS, pues posicionaron en la parte inferior a las pestañas de “Comunidades”, “Chats”, “Estados” y “Llamadas”.

Nueva interfaz de usuario de WhatsApp para Android. (Foto: WabetaInfo)

Nueva interfaz de usuario en iPhone: por su parte, la app de iOS agregó el botón “You” y el ícono de una foto de perfil que reemplazó a “Configuraciones”. Además, implementaron el atajo al perfil, privacidad, contactos y el código QR para que te agreguen.

Nuevo botón "You" y pestañas adicionales. (Foto: WabetaInfo)

Fotos en HD: WhatsApp lanzó la función para compartir fotografías en alta resolución (HD), aunque el formato estándar (comprimido) seguirá siendo la calidad predeterminada.

Fotos en HD por WhatsApp. (Foto: Xataka Android)

Mensajes de video instantáneos: los videos se compartirán en tiempo real y tienen una duración máxima de 60 segundos. También cuentan con un formato circular a diferencia del envío de videos normales de tu galería.

Vista previa de la herramienta "Mensaje de video" de WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Soporte multicuenta: A partir de ahora, WhatsApp también te permitirá registrar y administrar dos cuentas en una misma aplicación, por el momento se encuentra en la versión beta, pero muy pronto llegará al aplicativo estable.

Soporte multicuenta WhatsApp. (Foto: GEC)

Nuevos formatos de texto: WhatsApp hizo público otros códigos para sus nuevos formatos denominados: “Listas”, “Citas” y “Bloques de código”, estos acompañarán a los ya existentes “Negrita”, “Cursiva”, “Tachado” y “Monoespaciado”.

Vista previa de los nuevos formatos. (Foto: WabetaInfo)

Cómo detectar un enlace peligroso en WhatsApp

No abras el enlace si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda.

si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda. Contacta a esa empresa por las redes sociales y verifica si es verdad o mentira.

Tampoco accedas al link si solicitan tus datos personales o información financiera (números de tarjetas, cuentas, contraseñas y otros).

No abras el enlace si viene de un usuario desconocido, recuerda que hay links de descarga automática, así podrían infectar tu dispositivo móvil con virus.

Otra forma de detectar enlaces falsos en WhatsApp es verificar la URL del enlace. Si la URL no pertenece a un sitio web que conoces o si contiene caracteres extraños, es probable que sea malicioso.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: