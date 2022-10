WhatsApp es un servicio de mensajería que actualmente cuenta con más de tres mil emojis, los cuales se dividen en las siguientes categorías: “Emoticones y personas”, “Animales y naturaleza”, “Alimentos y bebidas”, “Actividades”, “Viajes y lugares”, “Objetos, “Símbolos” y “Banderas”, todavía no se sabe hasta cuántos íconos piensa crear la referida plataforma perteneciente a Meta, pero lo que sí se asegura es un pequeño paquete de íconos anualmente. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos el significado del emoji conocido como “la persona que encoge los hombros”, ¿Por qué realiza esta expresión? descúbrelo a continuación.

Los emoticones son muy útiles para que tus conversaciones de WhatsApp dejen de ser solo texto y se sientan más dinámicas o divertidas, sin embargo, cada uno tiene su propio significado que deberías conocer porque sino confundirías a tus contactos, por ejemplo: supongamos que le envías el corazón amarillo a tu amiga, ella pensará que le gustas, lo que no sabe es que este color representa amistad, para el amor se utiliza el corazón rojo.

Algo similar ocurre con la persona que encoge los hombros, muchos usuarios no saben lo que realmente expresa. Este ícono fue aprobado por Unicode en el 2016 y al siguiente año se incluyó a WhatsApp por primera vez, actualmente es uno de los emojis más utilizados y no solo en la app de color verde, sino en otras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etc.

CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL EMOJI Y POR QUÉ ENCOGE LOS HOMBROS

El emoji se muestra como una persona (varón o mujer) con polo naranja o celeste, asimismo, lo diseñaron encogiendo los hombros, levantando ambos brazos hacia los costados y extendiendo las palmas de las manos. Es posible utilizarlo con el tono de piel amarillo, claro, medio claro, oscuro y medio oscuro. ¿Qué significa? la expresión lo dice todo, este emoticón indica desconocimiento respecto a un determinado tema o total desinterés al resultado de una situación, básicamente remplazaría las siguientes frases: “No me importa” o “Qué puedo hacer”.

De acuerdo a la información difundida por Emojipedia, se pudo conoce que este ícono se creo tomando como referencia al emoji textual ( ¯\_(ツ)_/¯ ) que se enviaba por Windows Live Messenger, Facebook, Hi5, etc., las redes sociales que salieron desde el año 2.000 al 2010.

ASÍ PUEDES TENER DOS APPS DE WHATSAPP EN UN MISMO CELULAR

Primero, ingresa a la Google Play Store y corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre los “Ajustes” de tu celular, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada.

El siguiente paso es acceder al apartado “Funciones avanzadas”.

Busca y presiona sobre la opción denominada “Dual Messenger”.

Aquí debes encender el interruptor de WhatsApp , por defecto aparecerá desactivado.

, por defecto aparecerá desactivado. Android te consultará si deseas instalar una segunda copia del aplicativo, oprime en el botón de “Instalar”.

Listo, como puedes apreciar ya se habrá creado un segundo acceso directo de WhatsApp con un ícono de color naranja en la parte inferior derecha.

Finalmente, abre la copia y registra otra cuenta con un segundo número telefónico.

Síguenos en nuestras redes sociales: