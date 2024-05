Millones de personas han reportado que tienen un problema en común al momento de utilizar WhatsApp, pues muchos no recuerdan a qué personas añadieron como contacto desde de la plataforma de comunicación instantánea. Supongamos que en el transcurso de una reunión o fiesta conoces a varios colegas o amistades e intercambian sus números telefónicos para comunicarse en otra oportunidad, pero durante ese momento no les enviaste un mensaje y al día siguiente tienes que buscar entre tu extensa lista de contactos para saber de quiénes se trata, ya no será necesario hacer esto porque la app implementó una sección denominada “Nuevos en WhatsApp”, aquí aparecerán todos los contactos que recién acabas de agregar, ¿Quieres saber cómo activar dicha característica? A continuación te enseñaré el proceso completo.

El truco para saber a qué contactos acabas de agregar en WhatsApp

Antes de comenzar, es necesario destacar que primero debes descargar la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android.

¿Cómo? Simple, ingresa a la Google Play Store .

. En la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

”. Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta .

. Ahora, abre la beta (es la misma app) > presiona el botón de acción flotante que se ubica en el extremo inferior derecho.

Aquí se desplegará tu lista de contactos .

. Debajo del apartado “Nueva comunidad” te parecerá la sección “Nuevo en WhatsApp”, misma que incluye a todos las personas que acabas de agregar.

