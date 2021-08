Google reportó hace unos días que ya no te permitirá iniciar sesión desde el próximo 27 de septiembre si es que cuentas con un móvil Android muy antiguo, y como esta compañía tiene varios acuerdos con Facebook, ahora WhatsApp comunicó a través de su portal web que sus nuevas actualizaciones ya no serán compatibles con algunos Smartphone Android o iOS de Apple ¿Quieres saber en qué dispositivos dejará de funcionar este aplicativo? ¿Desde cuándo? Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Nadie se salva. WhatsApp anunció que desde el próximo 1 de noviembre algunos celulares antiguos de diferentes sistemas operativos como: Android, iOS (iPhone), KaiOS y JioPhone ya no serán compatibles con las nuevas actualizaciones que brindará la referida app de mensajería instantánea.

Este año WhatsApp ha presentado un gran número de actualizaciones con novedosas funciones como: la de reproducir audios al doble de velocidad, enviar fotos para que se vean una sola vez, los mensajes temporales para que se eliminen después de 7 días, etc; por ello, si cuentas con una versión anterior a Android 4.1 (Jelly Bean), iOS 10, KaiOS 2.5.1 y Jio Phone será mejor que actualices el sistema o cambies de móvil porque ya no podrás utilizar esta plataforma.

MÓVILES ANDROID QUE SERÁN INCOMPATIBLES CON WHATSAPP

Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2. LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q. ZTE : Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.

: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo. Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2. Sony : Xperia M.

: Xperia M. Otros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.

MÓVILES IOS QUE SERÁN INCOMPATIBLES CON WHATSAPP

Apple iPhone SE (16GB, 32GB, 64GB).

Apple iPhone 6S (16GB, 32GB, 64GB, 128GB).

Apple iPhone 6S Plus (16GB, 32GB, 64GB, 128GB).

Si llega el día y aún no has actualizado o adquirido un nuevo móvil, te recomendamos que crees una copia de seguridad y la restaures en el nuevo equipo, para que así no pierdas ningún tipo de información como: conversaciones, fotos, videos, documentos, etc. Haz clic aquí para conocer todos los pasos y puedas restaurar la última copia de seguridad.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.