WhatsApp es una de las plataformas que muchos aman y en la que puedes quedarte hasta tarde hablando con una persona en concreto o tu pareja. Mediante ella se pueden realizar llamadas, videollamadas y hasta crear los divertidos stickers para divertir a tus amigos más cercanos.

Sin embargo, algunos de tus amigos no tienen foto de perfil ya que no está para todo el mundo o simplemente no ha decidido colgar alguna. En por esa razón que WhatsApp tomará parte de tu información para crear uno.

Cabe precisar que la app no tiende a leer tus mensajes ni mucho menos sabe a quién llamas, ya que todo lo que realizas dentro de WhatsApp está totalmente cifrado.

Esto ocurrirá con tu WhatsApp si no tienes foto de perfil

Lo primero que tienes que hacer, si no quieres que WhatsApp tome riendas, es colocar o liberar tu foto de perfil a tus contactos.

En caso no lo hagas o no hayas puesto algo en tu imagen de WhatsApp, la app realizará algo distinto.

En su lugar de eso cogerá la inicial del nombre que has puesto cuando abriste tu cuenta.

Eso quiere decir que si te llamas “Rita” tu imagen de perfil será una “R”.

Esta aparecerá en los colores que desees.

Pero también está lo otro: si has creado tu Avatar, pues WhatsApp colocará una imagen de ti, pero en dibujo.

De esa manera ya no aparecerá la sombra del hombre en color plomo.

Estos cambios ya se están viendo en la versión Beta de la aplicación de mensajería rápida.

Recuerda que para poder contactarte con WhatsApp en caso te hayan bloqueado o simplemente tengas un problema con tu dispositivo puedes utilizar este enlace.

