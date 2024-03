¿Eres un usuario que viene utilizando WhatsApp Messenger desde hace varios años? Entonces probablemente hayas agregado a decenas o cientos de contactos durante el transcurso de ese tiempo, significa que seguro hablas con muchas personas a diario, así que de repente a veces olvidas contestar algunas conversaciones porque se pierden en el extenso historial de chats. Esto ya no será un problema porque los desarrolladores de Meta acaban de implementar una nueva herramienta en su aplicación de mensajería instantánea, se trata de los filtros “No leídos” y “Grupos”, probé la función y al presionar sobre el primero la app organizará en la interfaz principal todos los chats que todavía no has visualizado; por otra parte, si tocas el segundo solamente observarás conversaciones grupales. Estos filtros se ubican en la parte superior de la pantalla inicial, sin duda facilitarán la ubicación y acceso a los chats que necesites en ese momento, así no perderás el tiempo buscándolos en la interfaz principal. Debo mencionarte que la opción por ahora solo está disponible en la versión beta de WhatsApp para clientes Android, programa que también te enseñaré a obtener.

Cómo habilitar los filtros de conversaciones en WhatsApp

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

”. Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Ingresa a la beta (es la misma app).

Automáticamente vas a ver los filtros “ Todos ”, “ No leídos ” y “ Grupos ” en la parte superior de la interfaz principal.

“ ”, “ ” y “ ” en la parte superior de la interfaz principal. Es estima que más adelante agregarán los filtros “Empresas” y “Contactos”.

Por ahora no se pueden desactivar las nuevas pestañas.

Vista previa de los nuevos filtros de chats en WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

