No hay duda que los emojis de WhatsApp hacen que la comunicación con tus amigos, familiares o conversaciones grupales sea más expresiva y divertida, así que hoy te enseñaré un sencillo truco con el cual ahorrarás una gran cantidad de tiempo, conocerás todos los comandos textuales para enviar emoticones básicos, como por ejemplo: el pulgar hacia arriba, carita feliz, carita riendo, un corazón, etc. Esta serie de atajos es compatible con WhatsApp Web y WhatsApp para Windows, la versión de los navegadores y el programa nativo de computadoras y portátiles respectivamente. El lado positivo es que ya no será necesario ingresar a la sección de emojis y buscar uno en específico, pero sí tendrás que memorizar estos 10 comandos obligatoriamente.

Listado con todos los atajos para activar emoticones en WhatsApp

Primero, abre WhatsApp para Windows y vincula tu cuenta escaneando el código QR.

y vincula tu cuenta escaneando el código QR. Ahora, presiona sobre el ícono del engranaje que se ubica en el extremo inferior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime la que dice “ General ”.

”. El siguiente paso es activar el interruptor denominado “ Reemplazar textos con emojis ”.

”. Ingresa a cualquier conversación personal o grupal.

Finalmente, en el campo de texto coloca los comandos textuales de la imagen para que el emoji aparezca.

La tarea complicada es aprenderlos de memoria, pero con el tiempo puedes lograrlo.

Vista previa de todos los atajos para activar emojis. (Foto: GEC)

Más trucos de WhatsApp que desconocías

