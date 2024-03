Durante muchos años, los usuarios de WhatsApp Messenger solamente podían anclar tres conversaciones en la pantalla inicial de la referida plataforma de mensajería instantánea, ya sean chats personales, grupales o combinados, un límite muy escaso para quienes suelen tener varios contactos o grupos favoritos. La función principal de la herramienta es que esas conversaciones primordiales no se pierdan conforme vayas comunicándote con otras personas, por eso es que permanecerán fijadas en la parte superior de la interfaz principal. Los desarrolladores de la compañía Meta acaban de publicar una actualización de su aplicativo que trajo consigo la posibilidad de anclar un máximo de 5 chats, ¿Quieres saber cómo activar dicha característica? A continuación lo explicaré de forma detallada. He probado la mejora y será de gran utilidad para priorizar a quienes hablas con mayor frecuencia. Es necesario destacar que por el momento la función solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para los clientes de Android, no te preocupes que también te enseñaré a obtener este programa de prueba. Considero que vas a mantener una comunicación más rápida y eficiente, pues esta mayor flexibilidad había sido solicitada por los cibernautas desde hace tiempo.

Cómo fijar cinco chats en WhatsApp

Primero, entra a la Google Play Store de Android.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

”. Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Ingresa a la beta (es la misma app).

Pulsa por unos segundos sobre un chat personal o grupal (de tu preferencia).

Se habilitarán unas herramienta en la parte superior.

Oprime el ícono de la chincheta y el chat se fijará de inmediato.

y el chat se fijará de inmediato. Haz lo mismo con otras cuatro conversaciones.

Así se apreciará la pantalla inicial de WhatsApp con los cinco chats fijados. (Foto: WabetaInfo)

