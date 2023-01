WhatsApp Plus es la aplicación modificada de WhatsApp más importante y hasta más descargada por miles de usuarios. Mediante ella no solo tienes la particularidad de seguir chateando con todos tus amigos, sino también compartir documentos, GIF, stickers animados, etc.

Pero la última versión de WhatsApp Plus tiene varios secretos y trucos que te gustarán. Muchos usuarios desconocen todos los pasos que deben de realizar al traer varias opciones, pero aquí te diremos qué cosas debes hacer.

5 trucos que trae la última versión del APK de WhatsApp Plus

Cambiar de color: Para ello anda a los Ajustes de WhatsApp Plus, luego deberás pulsar en Universal, Color y allí elige el colorm sólido de tu preferencia.

Guardar los estados de tus amigos: Cuando veas los estados de tus amigos de WhatsApp, aparecerá un botón que te permitirá descargar cualquier foto o video a tu galería en alta calidad.

Ver las fotos que desaparecen cuando desees: Actualmente WhatsApp ya no te permite tomar capturas de pantalla a las fotos que desaparecen, es por ello que debes ir a Ajustes, Privacidad y allí habilitar la función de "Antiver una vez".

Evitar que todos te llamen: También en el apartado de Privacidad podrás determinar quién puede llamarte o qué persona deseas que solo te llame una vez y luego se bloquee.

Saber quién ha cambiado de foto de perfil: Cada vez que alguien cambie su foto de perfil, aparecerá un cintillo en el que se te informa que alguien ha decidido modificar esa imagen.

Descargar WhatsApp Plus V11.30: última versión del APK

Para poder instalarlo sin error, debes desactivar el Google Protect de la tienda de aplicaciones de Google Play:

Lo primero será realizar una copia de seguridad de WhatsApp normal.

Recuerda que no puedes usar WhatsApp Plus junto con WhatsApp normal.

Desinstala la aplicación de Meta.

Ahora ingresa a este enlace para descargar WhatsApp Plus V11.30.

Dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar el APK.

Cuando culmines deberás poner tu número de celular y código de verificación.

Ahora podrás chatear y disfrutar de más funciones que las que tenías en WhatsApp normal.

Cabe precisar que siempre debes mantenerte al tanto ante cualquier actualización.

