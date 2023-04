Una de las aplicaciones que muchos están ansiosos por volver a tener en sus celulares es WhatsApp Plus . La aplicación modificada de WhatsApp no solo tiene una serie de funciones que no se encuentran en el programa de Meta, sino que con ella puedes guardar cualquier foto, recuperar mensajes, entre otros.

Hace algunas semanas WhatsApp estaba suspendiendo la gran mayoría de cuentas que usaban WhatsApp Plus con la finalidad de que usen la versión original. Pero por fin ha salido la última actualización V28.20F de Yessimods. ¿Cómo descargo el APK? ¿Será buena idea? ¿No me banearán? Aquí te lo mencionamos.

Recuerda que dependerá de cada persona si desea o no tener el APK dentro de su smartphone. Muchas veces puede que caiga un baneo temporal en tu dispositivo que te deje imposibilitado de enviar mensajes durante una hora.

Descargar WhatsApp Plus V28.20F: última versión del APK

Lo primero que debes asegurarte es que no debes tener nada referente a WhatsApp en tu móvil.

Si has estado usando WhatsApp normal en tu celular, lo mejor será hacer una copia de seguridad en Google Drive.

Tras ello simplemente elimina WhatsApp de tu celular. Pero también debes borrar sus archivos.

Anda a tu almacenamiento interno, busca en Android, Media y elimina Com.WhatsApp.

Ahora instala WhatsAPp Plus V28.20F sin ningún problema. Puedes hacerlo usando este enlace .

. Una vez que lo tengas, ábre el APK y dale los permisos correspondientes a tu smartphone para instalarlo.

Cuando haya culminado, deberás aceptar los permisos y condiciones de uso.

Agrega tu número y código de verificación.

Ahora solo elige tu nombre y listo, ya podrás chatear con todos tus amigos.

Recuerda que a veces es posible que si conversas con alguno de tus contactos que no usen WhatsApp Plus, estos se vean perjudicados.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

