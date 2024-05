Una de las cosas que me gusta de WhatsApp es que ha decidido modificar su diseño completo y se ha trasladado al minimalismo, poniendo en tonos blancos prácticamente toda la app. Sin embargo, a veces ocurre que, por más que actualizamos la plataforma de Meta, no te aparece nada y sigue estando verde. ¿A qué se debe? Son varios los que tienen ese problema y hoy te ayudaré a solucionarlo para que así cuentes con la última versión del programa de Mark Zuckerberg. Eso sí, no hay esa necesidad de descargar alguna plataforma extraña o de terceros que le puede hacer mucho daño a tu dispositivo móvil.

Por qué mi WhatsApp sigue verde: solución

El primero de ellos es contar con la más reciente versión de WhatsApp en tu dispositivo Android. Para solucionarlo, solo deberás ingresar a Google Play y allí descargar la última versión de la aplicación de Meta.

Una de las razones puede ser porque no tienes la versión más actual. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Convertirte en Beta Tester es otra de las cosas que también pueden funcionar. Para hacerlo, solo anda a Google Play y busca WhatsApp. En la parte media verás un botón que dice “Unirme”. Si lo pulsas, podrás descargar la versión para desarrolladores.

También se debe a que no eres un usuario Beta tester. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cerrar la aplicación de WhatsApp. Si aún sigues con el color verde en WhatsApp pese a que lo actualizaste, no te preocupes. Cierra la plataforma de Meta de todos los programas que funcionan en segundo plano. Luego vuélvela a abrir y ya tendrás el “modo minimalista”.

Te recomiendo cerrar todas las aplicaciones en segundo plano. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Otro punto más será reiniciar tu dispositivo móvil. Cuando lo hagas, tienes la opción para poder nuevamente cargar todos los componentes y que algunas apps se adapten a tu smartphone.

Reiniciar el celular sería la última opción. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

