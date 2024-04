Cuando descargas y vas a registrarte por primera vez en WhatsApp Messenger, la referida plataforma de mensajería instantánea te pide obligatoriamente que rellenes algunos campos, como por ejemplo: el nombre y la información (descripción), sin embargo, no es necesario tener una foto de perfil porque si no colocas nada aparece el personaje incógnito de forma automática, ¿Acabas de agregar una imagen y tus contactos no pueden observarla? Aquí te diré por qué ocurre esto y cuál es la solución convencional para que todos tengan acceso a la foto que te identifica en las redes sociales. No descargarás aplicaciones de terceros y tampoco borras la memoria caché si quieres acabar con dicho inconveniente.

Qué hacer si nadie ve tu foto de perfil en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Recuerda que no es un error del aplicativo, de hecho todo lo vas a realizar a través de las configuraciones de tu cuenta.

Para hacerlo abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es oprimir en los “Ajustes” y luego en el apartado de “ Privacidad ”.

”. Ahora, busca y toca la opción “ Foto de perfil ”.

”. Finalmente, selecciona “Todos”, “Mis contactos” o “Mis contactos excepto...”, queda a tu elección.

