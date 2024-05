Los grupos de WhatsApp Messenger son importantes para compartir mensajes o archivos multimedia de manera simultánea con más de mil personas, así no perderás el tiempo escribiéndole a cada uno de tus contactos. Todas las conversaciones grupales tienen configuraciones a las que solo puede acceder el administrador, como por ejemplo: activar la función para evitar que otros agreguen a nuevas personas; editar el nombre o descripción del chat, etc. ¿Qué ocurre si los integrantes de tu conversación no pueden enviar mensajes? Antes de comenzar, es necesario aclarar que no se trata de un error de la referida plataforma perteneciente a Meta, sino de la configuración que como administrador has desactivado casualmente.

La solución para que los integrantes de tu grupo de WhatsApp vuelvan a enviar mensajes

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es acceder a la conversación grupal que administras.

Aquí presiona sobre el nombre del grupo.

Se desplegarán las configuraciones del chat > desplázate hacia abajo y oprime la opción denominada “ Permisos de grupo ”.

”. Luego, busca el interruptor que dice “ Enviar mensajes ”.

”. Finalmente, enciéndelo para que todos vuelvan a compartir textos y archivos.

Más trucos de WhatsApp que desconocías

