De repente has visto que tus amigos utilizan programas modificados de WhatsApp y aunque algunos han demostrado ser seguros o confiables, para la compañía Meta todavía continúan siendo versiones “no oficiales” y “piratas”. También se han desarrollado otras aplicaciones alteradas que la comunidad denominó “WhatsApp de colores”, ¿Qué son exactamente? Apps que prometen una mayor personalización de la interfaz de usuario, como por ejemplo: cambiar el color a rojo, azul, amarillo, etc., también ofrece originales temas que harán mas atractiva tu cuenta, sin embargo, te recomiendo no descargarlas porque son el gancho de los estafadores o ciberdelincuentes, se trata de una nueva modalidad que vulnera los mensajes de tus conversaciones e incluso la información que almacenas en el teléfono inteligente.

Peligros al utilizar WhatsApp de colores

Primero, corres el riesgo que WhatsApp bloquee tu número de forma temporal o permanente.

bloquee tu número de forma temporal o permanente. Esto lo especifican en sus términos y condiciones que aceptaste al momento de registrarte por primera vez.

Segundo, los programas modificados se descargan como APK de páginas no confiables, algunos son creados por criminales informáticos para robar la información de tus chats personales o grupales.

de páginas no confiables, algunos son creados por criminales informáticos para robar la información de tus chats personales o grupales. Además, no cuentan con el cifrado de extremo a extremo , significa que podrían revisar tus mensajes en cualquier momento.

, significa que podrían revisar tus mensajes en cualquier momento. Se trataría de un APK infectado con virus “Malware” o “Jocker” , los más peligrosos y tienen la capacidad de acceder al sistema de tu dispositivo móvil.

, los más peligrosos y tienen la capacidad de acceder al sistema de tu dispositivo móvil. Finalmente, en el peor de los casos el virus podría atacar tus cuentas bancarias.

Más trucos de WhatsApp que desconocías

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

